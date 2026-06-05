El torneo de Roland Garros ha sido un evento emocionante y impredecible, con la eliminación de jugadores como Jannik Sinner y Novak Djokovic en las primeras rondas.

El torneo de Roland Garros ha sido impredecible y emocionante, con la eliminación de jugadores como Jannik Sinner y Novak Djokovic en las primeras rondas.

Esto ha significado que los octavos de final se disputaron sin la presencia de algún excampeón de Grand Slam, lo que ha llevado a las casas de apuestas a enfocarse en los jugadores que no eran favoritos para ganar. El alemán Alexander Zverev se ha consolidado como el principal candidato al título después de los cuartos de final, y se enfrentará al adolescente checo Jakub Mensik en la semifinal.

Zverev es el favorito para llegar a la final y ganar el torneo, mientras que Mensik es el tercer favorito para llegar a la final y el cuarto para ganar el torneo. El italiano Flavio Cobolli entra a las semifinales como el segundo favorito para llegar a la final y el cuarto para ganar el torneo.

Por su parte, el italiano Matteo Arnaldi es el menos favorito para ganar el torneo, pero tiene una probabilidad de +197 para llegar a la final





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Torneo De Roland Garros Alexander Zverev Jakub Mensik Flavio Cobolli Matteo Arnaldi

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