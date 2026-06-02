El uso de efectivo en México muestra una tendencia descendente

Según el Global Payments Report 2026, el efectivo representó 40% del valor de las transacciones realizadas en puntos de venta en México en 2025, pero se proyecta que su participación disminuya a 35% en 2030.

El efectivo se mantiene como un medio de pago relevante en las transacciones presenciales en México , aunque su uso muestra una tendencia descendente , de acuerdo con el Global Payments Report 2026 .

La inteligencia artificial, la tokenización y la autenticación redefinen los pagos digitales sin quitar control al usuario. El efectivo se mantiene como un medio de pago relevante en las transacciones presenciales en México, aunque su uso muestra una tendencia descendente, de acuerdo con el Global Payments Report 2026, presentado este lunes por la firma Global Payments.

El estudio precisa que las cifras de puntos de venta se refieren a cualquier transacción presencial de persona a negocio, sin importar si se realiza en una tienda, mercado público, domicilio u otro espacio. Bajo esta definición, la venta de un artesano en una plaza o un servicio a domicilio pagado en efectivo también se considera una transacción en punto de venta.

De acuerdo con el informe, el efectivo representó 40% del valor de las transacciones realizadas en puntos de venta durante el 2025. Para el 2030, se proyecta que su participación disminuya a 35 por ciento. En comercio electrónico, el efectivo representó 9% del valor de las transacciones en el 2025 y se estima que baje a 7% hacia el cierre de la década. México es el país con mayor uso de efectivo en puntos de venta dentro de Latinoamérica.

En el 2025, el efectivo representó 40% del valor de las transacciones presenciales, por encima de Colombia con 32%, y Perú con 30 por ciento. En las transacciones presenciales, las tarjetas de débito representaron 26% del valor de las operaciones en el 2025 y se proyecta que alcancen 25% en el 2030. Las tarjetas de crédito concentraron 24% del valor de las operaciones y se espera que mantengan una participación similar durante los próximos años





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