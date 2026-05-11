El USS Gerald Ford ha sido uno de los tres portaaviones estadounidenses en el entorno del Mar Rojo en apoyo de los ataques y el bloqueo naval contra Irán. Mínimos problemas en la tripulación como incendios en lavanderías y recurrentes problemas con los inodoros han sido reportados durante su despliegue en Europa. Algunas personas en la tripulación están pensando en dejar el Ejército cuando regresen a Estados Unidos, según expuso The Wall Street Journal en un reportaje.

El buque nuclear de propulsión partió de su base en Norfolk, Virginia el 10 de junio de 2025 y llegó a Europa el mayo 11 de 2026 para unirse al contingente que participó en la campaña de presión y posterior captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Durante su despliegue de 11 meses en Europa, el Caribe y Medio Oriente, el USS Gerald Ford ha estado involucrado en los operativos relacionados con la captura de Maduro o la guerra en Irán. El despliegue más largo de un portaaviones estadounidense, ha sido realizado por el USS Gerald Ford y ha sido criticado por su duración prolongada y por los problemas en la tripulación.

El grupo de ataque y los escuadrones de la portaaviones regresan a sus bases mientras que otros grupos de combate permanecen en la zona





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