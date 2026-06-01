El video 'Al Llamado' de Chespirito convoca a la Selección Mexicana

Un emotivo video conmemorativo del comediante mexicano resalta la identidad y tradición de México para presentar a los 26 convocados al Mundial.

El material audiovisual titulado 'Al Llamado' fue elaborado por el histórico comediante y actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito , para rendir homenaje a los 26 futbolistas elegidos por Javier Aguirre para representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El video hace un énfasis profundo en las cualidades históricas y tradiciones del mexicano de a pie, destacando la fuerza, la resiliencia y el orgullo nacional. Las primeras tomas apelan a lugares icónicos del país como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que son las tres sedes donde la Selección Mexicana ha disputado encuentros decisivos.

La narrativa visual recorre paisajes urbanos y rurales, mostrando a mexicanos de todas las edades y regiones, todos unidos por un mismo sentimiento: el amor a su tierra. El equipo juega como local siempre, sea en México o en Estados Unidos, gracias a su impresionante nivel de convocatoria, y esta idea se ve reflejada en las imágenes de aficionados ondeando banderas tricolores en cada rincón del mundo.

Durante esa parte fue importante la respuesta al llamado de representar a México en las buenas y las malas. El discurso se alinea con las posiciones de los jugadores presentados, sin necesidad de mencionar sus nombres directamente. Los futbolistas aparecen conforme se habla sobre algo que hace relación a su desempeño dentro del campo. Por ejemplo, Edson Álvarez aparece mientras se menciona la capacidad de destruir y crear juego al mismo tiempo gracias a su posición como contención.

Asimismo, se hace alusión a la grave lesión en la cabeza que sufrió Raúl Jiménez hace unos años, simbolizando su valentía y perseverancia. El video también incluye referencias a la decisión de Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez de representar a México sobre sus países de origen. El primero, exjugador del América, nació en España, mientras que el segundo, miembro de las Chivas, es oriundo de Illinois, Estados Unidos.

Ambos prefirieron jugar para la selección azteca, validando el mensaje de que los mexicanos están en todos lados. El metraje muestra distintas partes del mundo con banderas de México, reforzando la idea de una diáspora unida. Hacia el final, la voz de Chespirito dice: 'No solo somos 26. Eres tú', antes de mencionar muchos nombres al azar mientras el video concluye.

Este mensaje busca incluir a cada aficionado como parte del equipo, haciendo un llamado a la unidad y al apoyo incondicional. La producción es un emotivo recordatorio de la identidad mexicana y la pasión por el fútbol, combinando humor, tradición y orgullo para inspirar a jugadores y seguidores por igual.

Con este video, la Selección Mexicana no solo presenta a sus convocados, sino que también celebra la cultura que los respalda, demostrando que el fútbol es un reflejo de la historia y el espíritu de una nación





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