El vuelo de las luciérnagas: Bukele y su estrategia comunicativa

Este ensayo ofrece una mirada crítica y detallada sobre el enfoque comunicativo y la presencia pública del presidente salameño, Nayib Bukele, basado en su relación con las redes sociales y su juego estratégico con el lenguaje y los medios de comunicación.

El ensayo 'El vuelo de las luciérnagas' comparte la forma de su autoría, basada en las colaboraciones entre Rossana Reguillo y Alina Peña Iguarán, explica cómo el presidente salameño, Nayib Bukele , ha túnelado su figura comunicativa y figura pública a través del uso estratégico de las redes sociales .

Se analiza cómo ha construido su presencia y presencia pública a través de una combinación de ironía, provocación y marketing emocional, y cómo sus biografías editadas, tuits y memes se convierten en dispositivos de gobierno





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