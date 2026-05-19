El YouTuber de 26 años que ahora brilla en el cine: 'Obsesión', una película de terror de Curry Barker que superó su presupuesto por 16 veces

Una película de terror escrita y dirigida por Curry Barker que comenzó como un proyecto casi independiente y se convirtió en una gran producción gracias a su talento y potencial.

El YouTuber de 26 años que ahora brilla en el cine: ' Obsesión ' la nueva película de terror de Curry Barker que ya superó 16 veces su presupuesto La comunicóloga fanática de las comedias románticas, de las películas de Christopher Nolan y de cualquier película donde salga Timothée Chalamet.

Siempre llora cada que ve 'Titanic' y siempre se ríe con los mismos capítulos de 'The Office'. Lanzada el pasado 14 de mayo, muchos la colocan como la mejor película de terror en lo que va de 2026.

Para lograr el éxito en Hollywood muchos piensan que la única manera puede ser a través de conexiones o con un presupuesto de millones de dólares, pero Curry Barker llegó a demostrar que con talento y potencial si es posible brillar dentro del cine. Una película escrita y dirigida por Barker que inició como un proyecto casi independiente con un presupuesto de tan solo un millón de dólares.

Curry Barker se dio a conocer a través de YouTube donde comenzó a hacer cortometrajes de comedia y terror junto a Cooper Tomlinson para el canal llamado 'that's a bad idea'. Su primer gran largometraje en conjunto de la producción ejecutiva de Jason Blum, responsable de la franquicia 'Paranormal Activity'. El reparto de 'Obsesión' ha destacado con actores poco conocidos pero con actuaciones brutales, como Inde Navarrette y Michael Johnston.

La película se ha adentrado en la cartelera con una campaña publicitaria agresiva y haberse convertido en una completa locura.

'Obsesión' ha recaudado nueve a diez millones de dólares en los Estados Unidos y tan solo en su primer fin de semana en cartelera logró un aproximado de 16 millones en todo el mundo. La historia de 'Obsesión' sigue a Bear, un joven que desea conquistar a su amigo de la infancia y compra un misterioso artefacto místico que promete concederle un deseo.

Sin embargo, la mágica está cubierta por una trampa mortal: el efecto está asegurado y solo terminará con la muerte de él, desencadenando una espiral de obsesión fuera de control. La película está inspirada en el horror oculto y el terror disolutor y se encuentra disponible en Netflix: ['Destino Final' y 'The Blind Alley'] son dos ejemplos de series y películas horror en la que México ha destacado en la realización del terror nacional





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