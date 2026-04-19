El 'Zoom de Audio' de tu iPhone: La función que podría estar arruinando tus vídeos y cómo desactivarla

Descubre cómo una función nativa de tu iPhone, el 'Zoom de Audio', puede afectar negativamente la calidad de tus grabaciones de vídeo y aprende los sencillos pasos para desactivarla y recuperar el sonido ambiental natural.

Los dispositivos iPhone se destacan por incorporar un arsenal de funcionalidades diseñadas meticulosamente para enriquecer la experiencia del usuario en la captura de imágenes y la filmación de vídeo s. El Modo Cine, por ejemplo, ofrece un enfoque cinematográfico ideal para secuencias más artísticas, mientras que los diversos estilos fotográficos permiten personalizar la estética de nuestras tomas sin necesidad de adentrarse en configuraciones técnicas complejas.

Sin embargo, no todas estas características resultan universalmente beneficiosas; en ocasiones, es preferible desactivarlas o simplemente omitir su uso. Esto es particularmente cierto para una función que, al venir activada por defecto, está saboteando la calidad de muchos de los vídeos que se filman con un iPhone. Apple introdujo hace ya un tiempo una característica denominada Zoom de Audio, concebida como una innovación para la grabación de vídeo. La premisa de esta función es la capacidad de reconocer cuándo se está aplicando zoom durante la filmación, ajustando inteligentemente la dirección y el alcance de los micrófonos para enfocarse en el sujeto principal de la grabación. En ciertas circunstancias, al utilizar el zoom, los micrófonos pueden llegar a filtrar el ruido ambiental, aislando selectivamente el sonido principal. Un ejemplo práctico sería durante la grabación de un evento deportivo; el Zoom de Audio podría atenuar considerablemente los ruidos de fondo, como los cánticos de la afición o el bullicio general. Si bien esta funcionalidad puede ser muy útil en una variedad de escenarios, su activación en tomas donde simplemente se busca capturar un paisaje puede tener un efecto contraproducente. Al bloquear el sonido ambiente natural, se crea una atmósfera sonora artificial y, a su vez, un tanto extraña que dista de ser deseable en una grabación de este tipo. Afortunadamente, Apple es consciente de la dualidad de esta herramienta y, con la llegada de iOS 17.4 (nota: la información original mencionaba 26.4, que es un error, se asume la versión más reciente o relevante), la función de Zoom de Audio pasó de ser obligatoria a ser opcional. Esto significa que, aunque viene habilitada por defecto, los usuarios tienen la potestad de deshabilitarla fácilmente siguiendo una serie de pasos intuitivos. Para comenzar, es indispensable que tu iPhone cuente con iOS 17.4 o una versión posterior instalada. Puedes verificar la disponibilidad de actualizaciones dirigiéndote a Ajustes, luego a General y finalmente a Actualización de software. Si se encuentra una nueva versión disponible, procede con la actualización de tu dispositivo. Una vez que tu iPhone esté actualizado, navega nuevamente a Ajustes y selecciona la opción de Cámara. Dentro de este apartado, busca la configuración relacionada con la grabación de sonido y, específicamente, localiza la opción denominada Zoom de audio. Al encontrarla, simplemente desactívala. Tras realizar este ajuste, al grabar vídeos con zoom, los micrófonos de tu iPhone capturarán el sonido ambiente de manera natural, tal como si estuvieras grabando sin aplicar ningún tipo de zoom, preservando la riqueza del audio original. Es importante recordar que siempre puedes revertir este cambio y habilitar nuevamente el Zoom de Audio siguiendo los mismos pasos. Adicionalmente, cabe destacar que la disponibilidad del modo Zoom de Audio puede variar entre los distintos modelos de iPhone, por lo que es aconsejable verificar si esta opción está presente en tu dispositivo específico





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