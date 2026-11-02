Ela Velden es eliminada de Quién es la máscara 2026 tras revelar identidad como Octavia Ventosa

Ela Velden, detrás de Octavia Ventosa, fue eliminada de Quién es la máscara 2026 el 1 de noviembre. La actriz mexicana dejó huella con sus interpretaciones musicales en el programa de Televisa.

La actriz Ela Velden ha sido la protagonista de la semana en el programa de televisión ¿Quién es la máscara? 2026 al convertirse en la participante eliminada más reciente. Velden, quien asumía el papel del personaje Octavia Ventosa, dejó de competir en la más reciente edición de este exitoso concurso musical que transmite Televisa. Su salida marca el cierre de una etapa significativa para la artista dentro del programa.

Participación memorable de Octavia Ventosa

La carrera de Velden en el certamen comenzó con su primera aparición en el segundo capítulo de la temporada. Desde ese momento, captó la atención tanto del público general como de los investigadores que intentaban descifrar su identidad oculta bajo la máscara. Los espectadores quedaron fascinados por sus interpretaciones musicales, destacando especialmente su versión del tema Cada que..., originalmente popularizado por el grupo Belanova. Estas presentaciones demostraron la versatilidad vocal y escénica de la actriz.

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El 1 de noviembre, el personaje de Octavia Ventosa realizó una actuación particularmente emotiva al interpretar el tema Miss You. Tanto la calidad de esta interpretación como la construcción del personaje lograron cautivar profundamente a la audiencia. A pesar del fuerte impacto positivo que dejó en los televidentes, la participación de Velden en el concurso no pudo extenderse más allá de esta fecha debido a su revelación.

Identidad real y trayectoria profesional

Tras la eliminación, se confirmó que la identidad detrás de la máscara de Octavia Ventosa era la de Ela Velden. Su nombre real completo es Daniela Rosario Campos Reséndiz, una figura reconocida en la industria del entretenimiento mexicano. La actriz y modelo nació en la ciudad de Santiago de Querétaro el 25 de julio de 1992. Desde joven, demostró una gran pasión por las artes escénicas, lo que la llevó a formarse profesionalmente en el CEA de Televisa.

Para cumplir su sueño de consolidarse como actriz, Velden se mudó a la Ciudad de México (CDMX). Su debut en la televisión ocurrió en 2013, cuando participó en la serie Gossip Girl Acapulco. En dicha producción, compartió créditos con actores reconocidos como Sofía Sisniega, Margarita Muñoz y Diego Amozurrutia. Ese mismo año, amplió su experiencia en la pantalla pequeña al unirse al elenco de la serie Niñas mal 2, donde interpretó el personaje de Flavia con gran éxito.

A lo largo de los años, Velden ha demostrado su capacidad adaptativa trabajando en diversos formatos televisivos. Ha formado parte de producciones unitarias muy populares en México, como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Estas experiencias le permitieron refinar su talento frente a las cámaras en distintos géneros narrativos, consolidando su perfil como una profesional completa del medio.

Debut en telenovelas y proyectos recientes

Su debut oficial en el formato de telenovelas se materializó en 2014 con la producción Muchacha italiana viene a casarse. Sin embargo, fue en 2016 cuando obtuvo su primer protagónico importante, interpretando el papel principal en la telenovela Despertar contigo. Este hito en su carrera marcó un antes y un después en su trayectoria profesional, abriendo puertas a proyectos de mayor envergadura.

En 2024, Velden trabajó por primera vez bajo la dirección de José Alberto Castro, un productor legendario en la industria. Participó en la telenovela Las hijas de la señora García, donde compartió escena con un elenco de lujo que incluye a María Sorté, Oka Giner, Geraldine Bazán, Guillermo García Cantú y Álex Perea. Su participación reciente en ¿Quién es la máscara? 2026 continúa reafirmando su estatus como una de las figuras destacadas del entretenimiento actual.