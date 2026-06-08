Elección en Perú: Conteo rápido muestra empate técnico entre Sánchez y Fujimori

Un conteo rápido de Transparencia Perú e Ipsos revela una ventaja mínima para el candidato de izquierda Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori, pero dentro del margen de error. El resultado oficial de la ONPE aún no es definitivo y ambos candidatos esperan la conclusión del escrutinio.

La elección presidencial en Perú se encuentra en una fase de definición tras un conteo rápido realizado por Transparencia Perú y la encuestadora Ipsos , el cual indica un ' empate técnico ' entre los candidatos Roberto Sánchez , de izquierda, y Keiko Fujimori , de ultraderecha.

La muestra abarca actas de mil 037 mesas electorales y otorga una ventaja mínima a Sánchez con el 50.3% de los votos frente al 49.7% de Fujimori, pero la diferencia de 0.6 puntos está dentro del margen de error de +/- 1.9 puntos, por lo que no permite declarar un ganador. Este resultado es consistente con dos encuestas 'a boca de urna' de Ipsos y Datum difundidas al cerrar las mesas, que mostraron una brecha similar dentro del margen técnico.

A pesar de la indecisión estadística, Sánchez pronunció un discurso triunfal ante sus seguidores en la Plaza San Martín, afirmando que el pueblo recuperará el gobierno y acabará con un 'pacto mafioso'. Por su parte, el secretario general de Transparencia Perú, Omar Awapara, advirtió que el conteo oficial de la ONPE no arrojará un resultado definitivo hasta un avance significativo del escrutinio.

Los datos parciales de la ONPE, con el 48.94% de actas escrutadas, favorecen a Fujimori con 52.7% contra 47.2% de Sánchez, pero ese avance refleja principalmente votos urbanos, donde Fujimori es más fuerte, mientras que los sondeos y el conteo rápido indican que Sánchez tuvo mejor desempeño en zonas rurales. La incertidumbre persiste y la ciudadanía aguarda la finalización del cómputo oficial para conocer al próximo presidente de la República





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