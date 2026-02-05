Elecciones en Coahuila 2026: 2.5 millones de votantes y denuncias de compra de voto con códigos QR

Más de 2.5 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para renovar el Congreso de Coahuila en una jornada con incidentes menores que no afectaron el proceso. Se reportaron retrasos en la instalación de casillas, denuncias de compra de votos mediante códigos QR y arrestos arbitrarios.

Un total de 2.5 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para renovar el Congreso del estado de Coahuila, en una jornada electoral que se desarrolló con incidentes menores pero que no obstaculizaron el proceso.

Las elecciones, convocadas para este domingo, iniciaron formalmente a las 8:00 horas, aunque la instalación completa de las más de 4,200 casillas en los 16 distritos del estado se concretó hasta around mediodía, es decir, con un retraso de aproximadamente cuatro horas respecto al horario planeado. El cierre de las votaciones se efectuó a las 6:00 p.m., y a lo largo del día se reportaron diversas incidencias que fueron catalogadas por las autoridades como 'menores' y sin impacto significativo en la celebración de los comicios.

Entre los incidentes más notificados se cuentan doce casos de ausencia de funcionarios de casilla, dos personas que ejercieron su voto sin presentar la credencial de elector, y nueve reportes de intentos de intervenir en el desarrollo normal de la jornada. Una de las denuncias más graves fue formulada por partidos de oposición, que acusaron al gobierno priista del estado de realizar compras de votos mediante un sistema de códigos QR.

Dicha denuncia se difundió en redes sociales con un video que mostraba a un grupo de personas dirigirse a una vivienda que, según se alegó, sería utilizada para dicho ilícito. A pesar de estos señalamientos, las autoridades electorales estatales aseguraron que los hechos no afectaron el resultado global de la elección.

La participación ciudadana fue considerable, con around 2.5 millones de coahuilenses ejerciendo su derecho al voto para elegir a los 25 diputados que integrarán el Congreso local, distribuidos en 16 distritos uninominales y nueve representantes por representación proporcional. El proceso transcurrió con tranquilidad en la mayoría de las casillas, si bien los retrasos iniciales en la instalación y los incidentes aislados marcaron una jornada no exenta de polémica.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las denuncias de compra de votos y de arrestos arbitrarios que también fueron reportados por algunos simpatizantes opositores, garantizando que se sigan los canales legales correspondientes





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