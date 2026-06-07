Elecciones en Coahuila: el PRI busca mantener su hegemonía frente a una Morena sin "Andy" López Beltrán

Coahuila celebra este domingo elecciones locales para renovar su Congreso, en una contienda donde el PRI intenta conservar su histórica hegemonía y Morena, tras la salida de Andrés Manuel López Beltrán, enfrenta el retío de movilizar su voto sin su principal operador. Se eligen 25 diputados y el resultado podría definir el equilibrio de poder en un estado que nunca ha perdido la gubernatura.

Coahuila se prepara para celebrar elecciones locales este domingo en un contexto donde el Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) busca reforzar su posición histórica en la entidad, mientras Morena , bajo la operación política de Andrés Manuel López Beltrán , "Andy", intentó arrebatarle el control.

López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, renunció a su cargo como secretario de Organización de Morena y abandonó el estado el 26 de mayo, una semana antes de que finalizaran las campañas, para postularse como candidato a diputado federal por Tabasco. Su salida dejó a Morena en Coahuila sin su principal operador nacional, lo que generó un llamado a la unidad por parte de la nueva dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, quien instó a movilizar a los simpatizantes de cara a la jornada electoral.

La elección determinará la composición del Congreso local, con 25 diputados en juego: 16 de mayoría y nueve plurinominales, en un territorio donde el PRI nunca ha perdido la gubernatura y donde conserva el poder estatal junto con Durango. Se instalarán 4,256 casillas y 60 urnas electrónicas en 15 casillas especiales, para un padrón de 2.4 millones de ciudadanos.

Las campañas transcurrieron con bajo perfil, salvo por la figura nacional de López Beltrán y por el escándalo que envolvió a Tony Flores, candidato de la coalición Morena-PT en el Distrito 06, acusado de un presunto abuso sexual en Estados Unidos y apodado "Lord Lamborghini" por presumir un vehículo valuado en 7.5 millones de pesos. Analistas coinciden en que el PRI mantiene amplias posibilidades de retener el control del Legislativo, dado su arraigo en la entidad y los resultados históricos: en 2017 y 2023, cuando se renovó la gubernatura, el PRI ganó, mientras Morena obtuvo apenas 11.91% y 21.48% de los votos, respectivamente.

La politóloga de la UNAM Marcela Bravo Ahuja señala que, más que una contienda ciudadana, se trata de una lucha de estructuras partidarias con intereses nacionales en juego, ya que los partidos buscan enviar un mensaje de fortaleza de cara a futuros comicios. Los sondeos actuales favorecen al PRI en los 16 distritos de mayoría, lo que sugeriría la continuidad del tricolor en un bastión tradicional.

La jornada del 7 de junio será la única elección que se dispute en el país este año, y su resultado podría interpretarse como un termómetro de la fuerza relativa de los partidos en regiones donde históricamente han predominado





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