Elecciones en Coahuila revelan 'voto adicional' y consolidan al PRI como fuerza hegemónica local

Análisis de los comicios para el Congreso de Coahuila, donde una participación histórica del 51% configuró un 'voto adicional' que benefició al PRI, que ahora controla la legislatura local, mientras PAN se debilita y surge un nuevo partido local.

Los recientes comicios para renovar el Congreso del estado de Coahuila arrojaron una participación ciudadana que rompió con los patrones históricamente bajos de este tipo de elecciones consideradas "huérfanas" por carecer de una contienda simultánea por otros puestos de representación popular y por la baja visibilidad que los diputados locales tienen para el electorado.

Según el análisis del periodista Javier Garza Ramos, la cifra oficial de un 51.0063% de participación, con un total de 1 millón 243 mil 282 votos emitidos sobre una lista nominal de 2 millones 450 mil 297 electores, representa un fenómeno所称作的 "voto adicional". Este concepto se refiere al porcentaje de sufragios que supera el techo de movilización que las estructuras partidistas suelen alcanzar, que en el caso de Coahuila se estima entre el 30% y 35% del padrón.

Por lo tanto, ese excedente de aproximadamente 16 puntos porcentuales corresponde a ciudadanos que decidieron acudir a las urnas por iniciativa propia, sin ser convocados por los mecanismos tradicionales de los partidos, lo que explica la atipicidad de una participación que duplica los rangos históricos de 30-37% registrados en elecciones solely for local deputies desde 2008. El proceso, en el que se eligieron a los 25 integrantes del Congreso estatal, se caracterizó además por la falta de claridad en cuanto a las plataformas y los perfiles de los candidatos, sumándose a la desafección habitual hacia estos comicios.

El resultado consolidó una abrumadora victoria para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila, lo que el analista interpreta como un refuerzo crucial para el gobernador Manolo Jiménez, garantizándole una mayoría legislativa que le permitirá impulsar su agenda durante la segunda mitad de su administración. Sin embargo, Garza Ramos enfatiza que este triunfo local contrasta radicalmente con la debacle nacional del tricolor, señalando que Coahuila se ha convertido en "la última patita que todavía se le mueve al PRI nacional", es decir, el único territorio del país donde el partido aún muestra la capacidad de movilizar un electorado significativo y ganar con márgenes amplios en una elección de este tipo.

Este dato, más que una buena noticia para la dirigencia nacional priista, evidencia su profunda crisis de representación y su dependencia de fortines regionales. La elección también confirmó el declive del Partido Acción Nacional (PAN), que históricamente había sido la segunda fuerza en el estado, pero que en esta ocasión vio su apoyo erosionado.

Mientras tanto, Morena, el partido en el gobierno federal, logró posicionarse como la segunda fuerza estatal, aunque a una distancia considerable del PRI, reflejando un avance limitado en un territorio tradicionalmente ajeno a su dominio. Un aspecto destacado del proceso fue la irrupción de una nueva fuerza política de índole local: el partido "Nuevas Ideas".

Impulsado por un grupo de empresarios y con un origen que no está del todo claro para la opinión pública, esta organización logró captar alrededor del 5% de la votación total, un porcentaje que le permitió no solo cumplir con el umbral mínimo para conservar su registro oficial, sino también emerger como un competidor de reciente creación en el entramado político coahuilense. Su aparición se suma a la tendencia de fragmentación y debilitamiento de los partidos tradicionales, así como a la búsqueda de alternativas por parte de sectores de la ciudadanía.

En el panorama general, los comicios para el Congreso de Coahuila dejan un escenario de dominio priista absoluto en lo local, un PAN en retroceso, una Morena que crece pero sin ser hegemónica, y la consolidación de un nuevo actor que podría jugar un papel en futuras alianzas o contiendas, todo ello en el contexto de una participación electoral atípica que invita a reflexionar sobre la despolarización o el desencanto con las opciones nacionales, motivando un voto de carácter más local o de respuesta a incentivos específicos





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