Elecciones en Colombia: entre la continuidad democratizadora y el riesgo de un retroceso autoritario

Las elecciones presidenciales en Colombia enfrentan a Iván Cepeda, representante de la izquierda, contra la ultraderecha de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. En juego está la continuidad del proceso de paz y democratización frente a un posible retroceso.

Las elecciones al Congreso y la consulta popular en Colombia han puesto al país frente a una disyuntiva crucial: la continuidad de un proceso de democratización y paz que lleva décadas, o un peligroso retroceso hacia política s de mano dura y exclusión.

La escritora y activista colombiana, que prefiere mantener su identidad en reserva por seguridad, expresa su preocupación ante la posibilidad de que su país sucumba a la ola de derechización que recorre América Latina. Según ella, el contraste entre los candidatos es dramático: por un lado, Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, que representa una vía democrática, respetuosa de los derechos humanos, atenta a las víctimas y cuidadosa con las medidas necesarias para combatir la pobreza; por el otro, dos aspirantes de ultraderecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que encarnan una visión radicalmente opuesta.

Las elecciones se han interpretado como un plebiscito sobre la gestión de Gustavo Petro, pero nuestra entrevistada matiza: Es exagerado decirlo así. Los candidatos tienen una identidad fuerte y su propia trayectoria. Lo que sí es cierto es que la posición frente al gobierno de Petro es un punto clave de diferenciación. Iván Cepeda, del mismo partido del presidente, apoya el proceso de cambio, mientras que De la Espriella y Valencia se oponen frontalmente.

Cepeda, sin embargo, tiene su propio estilo: es más medido, reflexivo y pragmático que Petro. En cuanto a los dos candidatos de derecha, nuestra fuente los describe como representantes de la ultraderecha. Paloma Valencia hace una campaña hacia el centro, pero es una maniobra electoral, pues es la candidata del expresidente Álvaro Uribe y avala las políticas represivas de su gobierno, que causaron enorme sufrimiento.

Abelardo de la Espriella es el hombre de la mano dura, se presenta como el tigre y utiliza símbolos que recuerdan al paramilitarismo. Irónicamente, fue Iván Cepeda quien, tras trece años de proceso judicial, logró encarcelar a Uribe. Las encuestas muestran a Cepeda con una ventaja: 39% de intención de voto, frente al 29% de De la Espriella y 19% de Valencia.

Sin embargo, la escritora advierte: Bajar la guardia siempre es peligroso. Aunque el sector pro-Cepeda apuesta a ganar en primera vuelta, ella lo ve difícil. En una eventual segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella, Cepeda tendría más posibilidades, pero hay un alto porcentaje de indecisos, entre 20% y 25%. Otros temas clave son la política internacional y ecológica.

Mientras los candidatos opositores apoyan a Israel, Cepeda apuesta por alianzas con gobiernos progresistas como los de Lula y Claudia Sheinbaum. De la Espriella, sin trayectoria política, es un millonario al estilo Trump. Respecto a la relación con Estados Unidos, nuestra fuente señala que los candidatos de derecha no tienen problema con las presiones de Washington, mientras que a Petro le hicieron pasar las duras y las maduras.

En cambio, la presidenta Sheinbaum ha sido hábil para tratar con firmeza y buena muñeca el tema de Trump. Colombia viene de un proceso de 40 años de transformación democrática, que comenzó con la primera negociación de paz entre grupos insurgentes y el gobierno en América Latina. Aunque han sido procesos difíciles y costosos en vidas, han inculcado en los colombianos un amor por la paz.

Las negociaciones con el ELN aún no se resuelven, pero Colombia es un país que negocia y tiene una trayectoria pacífica. Gustavo Petro, en su época como parlamentario, luchó contra el uribismo y sus nexos con el paramilitarismo. La culminación de ese proceso fue su elección. Ahora, lo que está en juego es dar un paso más en esa democratización o sufrir un retroceso bárbaro.

En estas elecciones, los colombianos decidirán si avanzan hacia una sociedad más justa y pacífica o si retroceden hacia la violencia y la desigualdad





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