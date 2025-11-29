Las encuestas apuntan a un vuelco político en España el 29 de noviembre 2025. El PP y Vox podrían formar gobierno por primera vez, acabando con ocho años de socialismo de Pedro Sánchez.

El próximo domingo 29 de noviembre de 2025, España celebrará unas elecciones generales marcadas por una profunda crispación social y una alta probabilidad de cambio político. Los datos recientes sugieren un posible vuelco que pondría fin a ocho años de gobiernos de izquierda liderados por el presidente socialista Pedro Sánchez. Este escenario abriría la puerta a una coalición inédita en la democracia española entre el Partido Popular y Vox, el partido de extrema derecha asociado al pasado franquista.

Elecciones España 29 Nov 2025 y el modelo Lula

El presidente socialista Pedro Sánchez busca inspiración en la remontada del expresidente brasileño Lula da Silva, quien logró una victoria histórica el pasado 28 de octubre contra todo pronóstico. Lula se convirtió en el primer candidato en ganar tras perder en la primera vuelta, superando al ultraderechista Flávio Bolsonaro. La campaña de Sánchez contó con Lula como invitado internacional clave, destacando cómo el uso eficiente de la tecnología y las redes sociales, mediante el llamado "Ejército de Lula", movilizó a 10 millones de votantes indecisos en solo 21 días.

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Sánchez enfrenta un desafío similar: recuperar a los electores progresistas desencantados por escándalos de corrupción dentro del PSOE y por la incapacidad para resolver la grave crisis de vivienda. En España, las rentas de alquiler superan ampliamente los salarios de los jóvenes, frustrando su intento de independencia familiar. Sin una estrategia tecnológica efectiva comparable a la brasileña, las encuestas no muestran señales de repetición de ese milagro electoral antes de la apertura de urnas.

Empate virtual y aritmética parlamentaria del PP

Con menos de una semana para la jornada electoral, los sondeos indican un empate virtual entre el Partido Popular y el PSOE. Una encuesta publicada en El País sitúa al PP en el 31.9% de la intención de voto y al PSOE en el 31.6%, permitiendo al socialismo alcanzar al conservador en votos pero no en escaños. Bajo este escenario, el Partido Popular obtendría 133 escaños, mientras que el PSOE se quedaría con 125.

La aritmética parlamentaria se torna aún más desfavorable para el oficialismo en el promedio de Polling Forecast. Este sondeo prevé que el PSOE caiga hasta 116 escaños, mientras que el PP lograría 131 y Vox 65. La suma de estas dos fuerzas alcanzaría 196 escaños, superando en veinte la mayoría absoluta requerida, que se sitúa en 176. Para el Partido Popular, bastaría con sumar los 54 escaños de Vox para alcanzar 187 escaños, once por encima del umbral necesario para gobernar.

Posiciones de Núñez Feijóo y Abascal

Si se confirman estos resultados, el próximo presidente del Gobierno sería el líder gallego del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Su futuro político estaría indisolublemente ligado al del candidato de Vox, Santiago Abascal, quien ya gobierna en varios parlamentos regionales junto a los populares. La promesa central de campaña de Abascal se centra en la expulsión masiva de inmigrantes, una postura que contrasta con la realidad económica del país.

España está creciendo el doble que las otras tres potencias de la Unión Europea: Alemania, Francia e Italia. Este dinamismo económico se atribuye en gran parte a la regularización masiva de inmigrantes en edad de trabajar. Esta dependencia laboral choca frontalmente con la retórica extremista de Vox, planteando un dilema estructural para cualquier futura coalición de gobierno que intente aplicar políticas migratorias restrictivas.

Movilización antifascista y contexto histórico

La amenaza real de que la ultraderecha vuelva a la Moncloa ha movilizado a parte del electorado de izquierda bajo el grito de "¡No pasarán!". Esta consigna rememora la resistencia republicana contra las tropas del general Francisco Franco durante el asedio de Madrid en 1936, al inicio de la Guerra Civil. Tras la victoria nacional el 1 de abril de 1939, Franco instauró una dictadura nacionalcatólica que duró 39 años y cuatro meses.

La transición hacia la democracia solo se consolidó con las elecciones del 15 de junio de 1977 y la Constitución de 1978. Desde entonces, España ha experimentado 16 gobiernos democráticos y siete presidentes, con el PSOE y el PP alternándose en el poder. El primer gobierno democrático fue liderado por el centrista Adolfo Suárez, arquitecto del desmantelamiento legal del franquismo pese a haber sido ministro durante la dictadura. La actual jornada electoral representa uno de los momentos de mayor incertidumbre desde la consolidación republicada.