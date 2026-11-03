Elecciones Florida 2024: Reubicación de Centros y Contiestas Clave

Florida ajusta centros de votación por lluvias. Analizamos las contiendas en Cámara, Gobernación y Senado con datos clave y participación histórica en 2024.

El estado de Florida enfrenta una jornada electoral con desafíos logísticos y una participación ciudadana inusualmente alta durante las elecciones de medio término de 2024. El gobernador Ron DeSantis emitió una orden ejecutiva para reubicar centros de votación en respuesta a las fuertes lluvias e inundaciones que han afectado la región, generando un caos operativo para los electores que ya tenían asignada una ubicación fija.

Contienda Cámara de Representantes Distrito 27

La competencia por el escaño de la Cámara de Representantes en el Distrito 27, una circunscripción de mayoría hispana, se presenta como una de las más ajustadas del estado. La congresista republicana titular María Elvira Salazar, quien ganó ese escaño hace dos años con una ventaja de 24 puntos porcentuales, se enfrenta ahora al candidato demócrata Eliot Rodríguez.

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Las encuestas recientes muestran un escenario de alta volatilidad en esta contienda. Algunos sondeos indican que ambos candidatos están empatados, mientras que otros reflejan una diferencia de solo tres puntos porcentuales, cifra que se encuentra dentro del margen de error estadístico. Este estrecho margen convierte al Distrito 27 en un punto de observación crítica para entender el pulso electoral nacional y local en Florida.

Batalla por la Gobernación y el Senado

En la carrera para la Gobernación del estado de Florida, el periodo del gobernador saliente Ron DeSantis llega a su fin. El republicano Byron Donalds, quien es el candidato respaldado por el presidente Donald Trump, se enfrenta al demócrata David Jolly. Esta competencia busca definir la dirección política del estado para los próximos cuatro años.

Paralelamente, la contienda por el Senado de los Estados Unidos también atrae atención significativa. La senadora republicana Ashley Moody, quien previamente se desempeñó como fiscal general del estado de Florida, asumió su escaño después de que Marco Rubio pasara a ser Secretario de Estado de los Estados Unidos. La dinámica en estas dos posiciones es fundamental para el equilibrio de poder en Washington y en los capitales estatales.

Impacto Climático en la Participación Electoral

El clima adverso ha obligado a ajustar los lugares de votación en al menos cinco condados, incluyendo específicamente el condado de San Luis y el condado de San Martín, entre otras áreas afectadas. Esta reubicación tardía impacta directamente a la población que ya contaba con información sobre sus centros de acopio, creando incertidumbre y dificultades logísticas durante el proceso de sufragio.

A pesar de los inconvenientes meteorológicos, los testimonios en el terreno sugieren un nivel de compromiso ciudadano excepcional. En un centro de votación principal de la ciudad de Miami, los trabajadores electorales y los ciudadanos que interactuaron con la prensa reportaron no haber presenciado tal cantidad de personas votando durante elecciones de medio término en sus experiencias previas, comparando la atmósfera con la de unas elecciones presidenciales.

Proyecciones de Votantes y Cronograma Oficial

Florida cuenta con un padrón electoral de 13,7 millones de personas inscritas. Las proyecciones iniciales esperaban que entre siete y ocho millones de ciudadanos acudieran a las urnas, aunque la tendencia observada en centros como el de Miami indica que es posible que se rompan récords de participación. Esta cifra histórica podría alterar significativamente los resultados tradicionales de este estado.

Las mesas electorales abrieron a las 07:00 de la mañana y cerrarán sus puertas a las 19:00 de la noche. Históricamente, el conteo de votos en Florida es rápido, lo que permite anticipar resultados en las primeras horas posteriores al cierre. La combinación de la alta participación, la disputa en circunscripciones hispanas y los ajustes climáticos hace de esta jornada electoral de 2024 uno de los eventos políticos más definitorios del año.