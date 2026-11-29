Los españoles acuden a las urnas para elegir a sus representantes. Resultados definirán alianzas para formar Gobierno y componer el Congreso de los Diputados.

Los colegios electorales de España abrieron sus puertas a las 9:00 horas locales de este domingo para que los ciudadanos eligieran a sus representantes en las Cortes Generales. Este proceso electoral convoca a 38,6 millones de electores, de los cuales 35,9 millones residen en territorio nacional y pueden emitir su sufragio hasta las 20:00 horas. La contienda busca definir la composición del Congreso, donde el próximo Gobierno necesitará establecer alianzas para alcanzar la mayoría absoluta de 176 escaños necesaria para gobernar.

Pedro Sánchez busca la reelección con movilización histórica

Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista Obrero Español y presidente del Gobierno en funciones, acudió a las urnas sin su esposa Begoña Gómez, quien exerció su derecho al voto por correo. El líder socialista destacó la alta participación observada en los comicios y calificó la jornada de movilización histórica. Durante su comparecencia con los medios, Sánchez reafirmó su confianza en las instituciones democráticas y recordó que el voto constituye el mayor poder en una democracia, por encima de cualquier otro órgano estatal.

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El jefe del Ejecutivo español rechazó las críticas formuladas por la oposición conservadora y la extrema derecha sobre la fiabilidad del sistema de votación postal y de los residentes en el extranjero. Sánchez argumentó que la única manera efectiva de despejar cualquier duda o bulo sobre los procedimientos electorales es participar masivamente. Su estrategia se centra en reflejar con mayor fidelidad la voluntad ciudadana en la nueva legislatura de cuatro años.

Alberto Núñez Feijóo apuesta por un antes y un después político

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, también votó acompañado de su esposa. El candidato conservador se describió como un demócrata que confía plenamente en el sistema español, en los interventores, apoderados y en las mesas electorales. Feijóo instó a los ciudadanos a votar con memoria y convicción, alejándose del miedo, para definir el rumbo de la política nacional. Señaló que esta jornada marca un posible punto de inflexión histórico con un antes y un después en la trayectoria política del país.

La contienda enfrenta a dos bloques políticos principales que, según las encuestas, carecen de la mayoría absoluta individual. Esto obliga a los candidatos a buscar socios de coalición para formar gobierno. Los actores clave para alcanzar la mayoría parlamentaria incluyen al Partido Popular, el Partido Socialista, la coalición de izquierdas Frente Amplio y el partido de extrema derecha Vox. La capacidad de negociación de estos grupos determinará la estabilidad y la composición del nuevo ejecutivo.

Frente Amplio y Vox juegan un papel decisivo en el Congreso

La coalición izquierdista Frente Amplio, encabezada por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se posiciona como una fuerza mediadora esencial. Colau afirmó que su formación será protagonista en el resultado electoral, con un protagonismo decisivo debido a la alta apuesta en juego. La candidata buscó defender la democracia, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, las pensiones y los sueldos dignos. Su discurso contrasta con la estrategia de movilizar el voto basado en el miedo, optando por la ilusión y el orgullo cívico.

Ada Colau aludió implícitamente a las tensiones generadas en el reciente debate electoral entre los cuatro principales candidatos. Mencionó los comentarios controvertidos sobre la gestión de las lluvias torrenciales en la provincia de Valencia, hechos que ocurrieron hace dos años y que fueron objeto de debate político. Mientras el frente progresista busca consolidar su apoyo, la extrema derecha también busca ampliar su influencia. Santiago Abascal, líder de Vox, hizo un llamado a una participación masiva para evitar arrepentimientos futuros, confiando en que la soberanía se ejerza con valor y esperanza.

Impacto electoral y próximos pasos para la formación de gobierno

Estas elecciones generales representan el ejercicio de soberanía más importante en más de 50 años del periodo democrático actual en España. Se trata de los primeros comicios para 1,615,034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores elecciones celebradas el 23 de julio de 2023. Los electores ejercerán su derecho en 61,033 mesas distribuidas en 22,493 locales electorales. La participación ciudadana en estas secciones electorales será fundamental para determinar la distribución de los 350 diputados del Congreso y los 209 senadores.

Los resultados definirán inmediatamente la necesidad de negociaciones postelectorales. Aunque Podemos decide no sumarse a la coalición Frente Amplio, la composición del nuevo parlamento dependerá de las alianzas entre Sumar y otros socios de investidura del actual gobierno. La espera de los resultados oficiales marcará el inicio de las conversaciones para la investidura del presidente del Gobierno. La capacidad de alcanzar acuerdos entre los bloques políticos determinará la viabilidad de los proyectos legislativos para los próximos cuatro años.