Elecciones intermedias de Estados Unidos 2024: Impacto en México y relación bilateral

Análisis de cómo las elecciones intermedias de EE. UU. el 3 de noviembre determinan la agenda legislativa de Trump y su influencia directa en la diplomacia con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este martes 3 de noviembre se celebran las elecciones intermedias en Estados Unidos, un proceso electoral que trasciende las fronteras para definir el equilibrio de poder en Washington y establecer el tono de la diplomacia bilateral con México. Estos comicios no solo medirán el respaldo político hacia el presidente Donald Trump, sino que también determinarán la capacidad legislativa que tendrá su administración para implementar sus políticas económicas, migratorias y de seguridad durante los próximos dos años. La renovación de 435 escaños en la Cámara de Representantes y 35 escaños en el Senado marcará quién controlará el Capitolio a partir de enero de 2027.

Control del Congreso y capacidad legislativa

El escenario político actual muestra a los republicanos en el control de ambas cámaras del Congreso, una situación que ha permitido al presidente Donald Trump avanzar rápidamente en iniciativas presupuestales y de seguridad. El objetivo principal para el 3 de noviembre es la disputa por la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, ya que una continuación del control republicano facilitaría la ejecución de la agenda presidencial. Por el contrario, si los demócratas logran recuperar una o ambas cámaras, tendrían la facultad legislativa y de supervisión para revisar las decisiones ejecutivas, bloquear nuevas iniciativas y someter a escrutinio a los funcionarios de la administración.

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El impacto institucional es significativo, dado que el Legislativo estadounidense posee la potestad exclusiva para aprobar presupuestos y condicionar recursos de cooperación internacional. Según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS), el órgano de investigación del Legislativo ya ha intervenido en asuntos relacionados con México mediante disposiciones presupuestarias. Estas normas condicionan parte de la asistencia estadounidense a los resultados concretos de la cooperación bilateral contra el narcotráfico y al estricto cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

Reacción de Claudia Sheinbaum y postura bilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mantenido una posición clara respecto a la influencia de estos comicios en la relación bilateral. Durante su conferencia matutina del 10 de septiembre, Sheinbaum solicitó explícitamente que México no fuera utilizado como argumento de campaña política, reafirmando que cada nación debe centrarse en sus propios procesos electorales. La mandataria defendió que la relación entre ambos países debe basarse en principios de cooperación mutua, sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía nacional, señalando que ciertos discursos agresivos responden exclusivamente a la coyuntura electoral de Estados Unidos.

Adicionalmente, el 28 de octubre, Sheinbaum reconoció que Donald Trump también se encuentra en campaña y advirtió que esto podría afectar las negociaciones comerciales entre ambas naciones. A pesar de estas tensiones declaradas, la presidenta de México aseguró que el diálogo diplomático continuará independientemente del resultado electoral del 3 de noviembre. Su gobierno ha observado que la retórica de algunos políticos y funcionarios estadounidenses, particularmente en materia de seguridad, se ha visto intensificada por la competencia política interna.

Consecuencias migratorias y cifras de deportaciones

La política migratoria constituye uno de los puntos más críticos derivados de estos comicios, ya que la composición del Congreso puede alterar las restricciones de ingreso y los recursos destinados a la detención y deportación. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha endurecido las medidas migratorias, implementando restricciones al ingreso de personas sin autorización y aumentando el presupuesto para las operaciones de frontera. Estas decisiones tienen un impacto directo en México, que actúa como país de tránsito y recepción para migrantes de diversas nacionalidades, además de gestionar el retorno de sus propios ciudadanos.

Los datos proporcionados por el Gobierno de México reflejan la magnitud de este fenómeno. Entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, México recibió cerca de 271,193 mexicanos deportados o retornados desde Estados Unidos. De esta cifra total, 171,508 ciudadanos llegaron por vía terrestre, mientras que 99,685 lo hicieron por vía aérea. La estabilidad en la frontera y el tratamiento humano de estos flujos dependerán en gran medida de las mayorías que se configuren tras la votación del 3 de noviembre.