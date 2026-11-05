Elecciones Intermedias EE.UU.: Demócratas recuperan mayoría en Cámara de Representantes

Los demócratas dominan la Cámara de Representantes de EE.UU. con más de 200 escaños tras las elecciones del 3 de noviembre, limitando el poder de Donald Trump.

El martes 3 de noviembre, los ciudadanos de Estados Unidos acudieron a las urnas para definir los resultados de las elecciones intermedias, un proceso electoral crítico que determinó la composición del legislativo federal y estatal. Esta jornada electoral permitió a la población elegir a todos los miembros de la Cámara de Representantes, 36 gobernadores estatales y un tercio de los senadores del Congreso. Estos comicios estuvieron bajo una intensa supervisión mediática y política desde antes de su celebración, debido a su impacto directo en los dos años restantes del mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

Dominancia demócrata en la cámara baja

Los resultados preliminares indican que el partido Demócrata ha recuperado la mayoría en la Cámara de Representantes con más de 200 escaños asignados, mientras que el partido Republicano se queda con la minoría restante. Aunque las urnas están cerradas y se espera la publicación de resultados oficiales, las proyecciones confirman este cambio de poder que alterará el equilibrio político en Washington. Esta victoria parlamentaria representa un obstáculo significativo para la agenda legislativa del presidente Trump en la segunda mitad de su administración.

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Funcionamiento de la Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes de Estados Unidos está estructurada con un total de 435 asientos con capacidad de voto pleno para la aprobación de leyes federales o proyectos de ley presentados durante el gobierno en turno. La autoridad legislativa final no reside exclusivamente en esta cámara, ya que los proyectos de ley también deben ser aprobados por los 100 miembros del Senado, donde se renovó un tercio de las plazas en estas elecciones. Posteriormente, las leyes aprobadas requieren la firma o el veto del presidente en ejercicio para entrar en vigor.

Representación poblacional y requisitos electorales

Todos los miembros de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense ocupan su cargo por un periodo estricto de dos años, lo que obliga a poner los 435 escaños a votación en cada proceso electoral intermedio. Los representantes son elegidos mediante el sufragio directo de los estadounidenses, actuando como voceros de la decisión ciudadana en cada estado sobre asuntos legislativos ordinarios. El Artículo I, sección 2 de la Constitución estadounidense establece que estos escaños se distribuyen conforme a la población de cada estado, utilizando datos de censos realizados cada diez años.

Limitaciones territoriales y perfiles de candidatos

La Constitución excluye la representación plena del Distrito de Columbia y de los territorios como Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes. Los delegados de estos lugares no poseen voto válido dentro de la Cámara, aunque sí pueden participar activamente en los debates legislativos. Para ser elegibles y someterse a votación por un escaño, los candidatos deben cumplir tres requisitos fundamentales: tener al menos 25 años de edad, ser ciudadanos estadounidenses por un período mínimo de 7 años y ser habitantes del estado que pretenden representar al momento de las elecciones.