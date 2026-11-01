Elecciones intermedias EE.UU.: Trump y el control del Congreso

Análisis de las elecciones intermedias en EE.UU. el 3 de noviembre. Resultados definirán el equilibrio de poder entre republicanos y demócratas durante el mandato de Trump.

Estados Unidos se prepara para unas elecciones intermedias decisivas que se celebrarán el 3 de noviembre. Estos comicios, que incluyen la renovación total de la Cámara de Representantes, parte del Senado y 36 gubernaturas, son fundamentales para definir el equilibrio político durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump. La jornada electoral podría modificar significativamente la dinámica de poder en Washington y condicionar el desarrollo de la segunda mitad de la presidencia actual.

Componentes de la renovación legislativa

Las elecciones intermedias se realizan cada dos años, a la mitad del periodo presidencial. Este proceso permite a los ciudadanos renovar a sus representantes en el Congreso sin elegir a un nuevo presidente. De acuerdo con la Comisión Federal Electoral (FEC), la elección general federal está programada para el 3 de noviembre. El portal oficial USAGov señala que estos procesos determinan qué partido tendrá la mayoría en las dos cámaras legislativas durante los siguientes dos años.

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En esta ocasión, los resultados serán especialmente relevantes para el gobierno de Trump. Los republicanos llegan a la elección con el control de ambas cámaras, una condición que ha facilitado el avance de su agenda legislativa. La renovación del Congreso será el principal componente, aunque también habrá votaciones para elegir gobernadores, legisladores estatales y otras autoridades locales.

Estructura de los escaños en disputa

Los votantes elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes. Se elige la totalidad de los escaños, cuyos titulares cumplen periodos de dos años. Asimismo, se disputarán 35 escaños del Senado. Treinta y tres corresponden a elecciones ordinarias y dos a elecciones especiales en Florida y Ohio. Los senadores electos en comicios ordinarios tendrán mandatos de seis años.

El Senado no se renueva completamente en cada elección, debido a que sus 100 integrantes tienen mandatos escalonados. Esto significa que aproximadamente un tercio de sus escaños se somete a votación cada dos años. Además, 36 estados elegirán gobernador. Entre los estados clave se incluyen California, Texas, Florida, Nueva York, Arizona y Michigan. También se renovarán congresos estatales y diversos cargos locales, conforme a las disposiciones electorales de cada entidad.

Disputa por el control del Partido Republicano

El principal factor político será la posibilidad de que los republicanos mantengan el control o que los demócratas recuperen una o ambas cámaras. Actualmente, el Partido Republicano cuenta con una mayoría de 53 escaños en el Senado, frente a 45 demócratas y dos independientes que se alinean con estos últimos. En la Cámara de Representantes, los republicanos también mantienen una mayoría estrecha.

Esta distribución convierte las elecciones en una disputa por el control legislativo, particularmente en distritos y estados donde las diferencias entre ambos partidos son reducidas. Si los republicanos conservan ambas cámaras, Trump mantendría un escenario más favorable para impulsar sus propuestas fiscales, presupuestarias y migratorias. Una victoria demócrata en la Cámara dificultaría la aprobación de nuevas leyes y aumentaría la supervisión sobre el Ejecutivo.

Implicaciones económicas y políticas exteriores

Más allá de la disputa partidista, la composición del Congreso tendrá implicaciones para la política económica estadounidense. El Congreso tiene un papel fundamental en la legislación fiscal y presupuestaria, mientras que el Senado participa en la aprobación de leyes y tiene la facultad exclusiva de confirmar numerosos nombramientos del Ejecutivo. Un Congreso dividido podría obligar a la Casa Blanca a negociar con los demócratas.

Esto aumentaría la posibilidad de desacuerdos legislativos sobre las prioridades de gasto. Por el contrario, mantener las mayorías republicanas permitiría a Trump conservar un mayor margen político. El resultado también influirá en las posiciones del Congreso estadounidense sobre política comercial y cooperación fronteriza con México. La nueva composición legislativa podría modificar el respaldo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá prevista para 2026.