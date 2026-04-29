Elecciones paralelas en México: un riesgo mayúsculo para la democracia y el presupuesto

El análisis detallado de los costos y desafíos logísticos de celebrar elecciones simultáneas en México revela un escenario de alto riesgo para la democracia y el presupuesto público. La duplicación de infraestructura, personal y materiales, junto con la complejidad operativa, hace que la idea de ahorro sea una ilusión peligrosa.

La acumulación sin precedentes de procesos electorales en México no solo no reduce los gastos, sino que los multiplica de manera exponencial. Las razones son contundentes y van más allá de lo económico.

Es un error pensar que se puede utilizar la misma infraestructura electoral para dos elecciones simultáneas. Las leyes lo prohíben expresamente, y las mesas y casillas deben ser diferentes, con funciones y reglas de cómputo divergentes. Esto obliga a duplicar la distribución de materiales y ampliar las bodegas para almacenar un volumen sin precedentes de papelería electoral, lo que implica un gasto adicional significativo. El factor humano también es un desafío crítico.

El volumen de trabajo impide que un mismo cuerpo de capacitadores atienda procesos de naturaleza tan distinta. En 2024, se requirieron 170 mil capacitadores y supervisores para la elección federal, mientras que en 2025 se necesitaron 50 mil para la elección judicial. Para 2027, si se mantienen las elecciones paralelas, se necesitarían al menos 100 mil personas operando bajo presión simultánea.

Esto sin considerar que la elección judicial de 2025 ya requirió 6,329 millones de pesos, de los cuales 1,055 millones se destinaron a imprimir 600 millones de boletas. Para 2027, solo la elección política demandaría más de 400 millones de boletas adicionales, lo que sumaría un total de al menos mil millones de boletas. La pregunta clave es si el país tiene la capacidad real de proveeduría para abastecer este volumen de manera simultánea y con márgenes de seguridad.

La respuesta es que no está garantizada. Además, la logística operativa se complica aún más. En 2024, se montaron 170 mil casillas para la elección federal, y en 2025, 84 mil para la judicial. La concurrencia obligaría a montar al menos 240 mil casillas en una sola jornada, lo que representa un reto monumental.

El INE tendría que sesionar bajo dos modalidades irreconciliables: una con representación partidista para las elecciones ordinarias y otra sin partidos para las judiciales. Esta dualidad obligaría a los vocales distritales a recibir instrucciones de naturaleza distinta, multiplicando la necesidad de personal adicional para garantizar la cadena de custodia y el procesamiento de resultados sin contaminación entre procesos.

Las proyecciones financieras son igualmente alarmantes: la elección ordinaria de 2024 superó los 8,800 millones de pesos, mientras que la judicial de 2025 rebasó los 6,300 millones. Para 2027, en un escenario de simultaneidad, el gasto conjunto podría superar los 16,900 millones de pesos, casi el doble de cualquier ejercicio reciente, concentrado en un solo día y bajo una sola estructura operativa.

Estas cifras demuestran que celebrar elecciones paralelas no implica ahorro alguno, sino un riesgo mayúsculo para la democracia mexicana, comprometiendo la certidumbre del proceso, erosionando su eficacia y amenazando con desincentivar la participación ciudadana





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