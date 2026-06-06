Elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez miden fuerzas en una segunda vuelta ajustada con indecisos y nulos como factores clave

Perú celebra este domingo su segunda vuelta electoral con más de 27 millones de votantes llamados a elegir entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Los comicios se desarrollan en un escenario de alta fragmentación e indecisión, donde los votos nulos y los electores que no definieron su voto en la primera ronda podrían decidir el resultado. La candidata fujimorista, que busca la presidencia por cuarta vez, ostenta una leve ventaja en las encuestas, mientras que el candidato de izquierda promete derogar leyes impulsadas por el fujimorismo e indultar a Pedro Castillo. La elección representa una elección entre continuidad del modelo fujimorista o un giro hacia la izquierda tras el Gobierno de Castillo, en un país que ha visto ocho presidentes en una década.

Este domingo, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para definir en la segunda vuelta electoral quién gobernará el país durante el período 2026-2031.

La contienda se presenta como un duelo entre dos fuerzas políticas antagónicas que buscan encauzar el destino de la nación tras años de profunda inestabilidad institucional. Por un lado, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien se presenta por cuarta vez a la presidencia y registra una ligera ventaja en las preferencias con un 36.64% de la intención de voto. Por el otro, Roberto Sánchez, abanderado de Juntos por el Perú, con un 33.74%.

La diferencia entre ambos candidatos es ajustada, lo que sitúa al porcentaje de votantes indecisos y a los sufragios nulos o viciados como elementos decisivos para inclinar la balanza. Según los datos de la primera vuelta, un 17.57% de los votos fueron nulos y un 13.31% de los electores se mantuvieron indecisos, cifras que reflejan un electorado fragmentado y desconfiado tras una primera ronda donde 35 candidatos compitieron y ninguno de los finalistas superó el 18% de los sufragios.

La elección simboliza una encrucijada histórica: si el país opta por devolver al fujimorismo al poder, bajo la figura de la hija del expresidente Alberto Fujimori, o si prefiere reivindicar un proyecto de izquierda moderada tras el fugaz y convulso gobierno de Pedro Castillo, quien actualmente cumple una condena de prisión por los hechos relacionados con el intento de autogolpe de estado en diciembre de 2022. Ambos candidatos cerraron sus campañas prometiendo ser el antídoto contra el caos y la corrupción que han marcado la última década peruana, caracterizada por la sucesión de ocho presidentes, múltiples destituciones desde el Congreso y un deterioro de la seguridad ciudadana.

La campaña estuvo marcada por una dura retórica de mutuas acusaciones, donde cada candidato responsabilizó al otro de los problemas estructurales de la nación y ofreció estabilidad como principal oferta. Keiko Fujimori, en su mitin de cierre en los exteriores del Estadio Monumental de Lima, prometió lograr una reconciliación nacional en un plazo de cinco años, un solo mandato, sin buscar reelección inmediata.

Con un discurso que busca distanciarse de la sombra de su padre, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad, enfatizó que cuenta con el permiso de sus hijas para gobernar solo ese periodo. Su mensaje se centró en presentar su candidatura como una opción de progreso y unidad frente al retroceso y la división que, en su opinión, representaría una victoria de Sánchez.

Recordó sus derrotas anteriores en segundas vueltas ante Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, lo que añade una fuerte presión emocional y política a esta nueva tentativa. Su propuesta se apoya en su experiencia política y en la promesa de un gobierno que restablezca el orden económico y social, aunque persisten las sospechas entre un sector de la población sobre su vínculo con el legado autoritario y clientelar de la década fujimorista.

Roberto Sánchez, exministro del cuestionado gobierno de Pedro Castillo, eligió el Campo de Marte para su cierre de campaña, desde donde lanzó un claro eslogan: Abajo el fujimorismo, abajo la corrupción. Su discurso enfatizó la necesidad de restablecer la democracia y el equilibrio de poderes,署白 lo que implica reformar un Congreso que ve dominado por las fuerzas aliadas o simpatizantes de Fujimori.

Prometió como primera medida derogar las llamadas leyes procrimen, un conjunto de normativas impulsadas por Fuerza Popular que, según sus críticos, favorecen a organizaciones criminales y blindan a políticos investigados. También reivindicó la figura de Pedro Castillo, a quien prometió indultar de su condena de once años, presentándolo como un mártir de la democracia víctima de un Golpe de Estado parlamentario.

Sánchez apela a un electorado de izquierda y a aquellos hastiados por lo que consideran un bloque fujimorista que ha obstaculizado los gobiernos contrarios. Su reto es demostrar que puede gobernar sin caer en la inestabilidad que marcó el breve mandato de Castillo, quien fue destituido tras intentar cerrar el Congreso.

La campaña dejó claro que, más allá de los programas, se enfrentan dos modelos de country: uno de economía liberal y mano dura en seguridad, asociado a Fujimori, y otro de reformas sociales y reivindicación de la soberanía popular, encarnado por Sánchez, en un contexto donde la desconfianza hacia la clase política es el denominador común





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