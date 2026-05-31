Elecciones presidenciales en Colombia: la pugna entre la izquierda de Petro y la ultraderecha de Espriella

El domingo inició la votación en Colombia con once candidatos compitiendo por la presidencia 2026‑2030. Iván Cepeda lidera las encuestas, mientras Abelardo de la Espriella busca replicar el modelo autoritario de Bukele y Paloma Valencia promueve la primera mujer presidenta. Petro insta a la participación y los analistas indican que probablemente habrá segunda vuelta.

Las elecciones presidenciales en Colombia comenzaron este domingo con la apertura de los colegios electorales en todo el territorio, permitiendo que más de 41 millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en la primera vuelta para elegir al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro .

La jornada electoral se desarrolló bajo una fuerte polarización ideológica, con once candidaturas compitiendo por la presidencia del periodo 2026‑2030, que se iniciará el 7 de agosto. Según las últimas encuestas de intención de voto, el senador de izquierda Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y heredero político de Petro, se posiciona como favorito, seguido por el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien busca replicar el modelo autoritario de Nayib Bukele en El Salvador para combatir el crimen organizado.

En tercer lugar aparecen las fuerzas uribistas, encabezadas por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, que intenta capitalizar el descontento con la gestión actual y apela a la seguridad y al liderazgo femenino. El propio presidente Petro, ex guerrillero convertido en el primer mandatario de izquierda de la historia de Colombia, hizo un llamado a la población para que acudiera a las urnas, argumentando que la votación definirá el rumbo del país en los próximos cuatro años.

"Se trata de determinar para dónde va Colombia, del destino de cada familia y de la nación en el corto plazo", declaró el mandatario durante la apertura de la jornada. Por su parte, el candidato oficialista Iván Cepeda se mostró confiado en su victoria sin segunda vuelta, prometiendo reiniciar de inmediato las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y pasar de los "diálogos eternos" a acuerdos concretos que frutifiquen la larga historia de conversaciones que lleva más de tres décadas.

Cepeda recordó que, a pesar de los pronósticos apocalípticos que se hicieron cuando Petro asumió, el país ha mantenido una economía estable y en crecimiento, así como instituciones democráticas que, aunque no perfectas, siguen siendo respetadas. En el escenario de la campaña, los candidatos realizaron actos simbólicos al momento de votar.

Abelardo de la Espriella, conocido como "el Tigre", se mostró rodeado de guardias de seguridad y seguidores en Barranquilla, levantando los puños y realizando el saludo militar "firmes por la patria" antes de depositar su voto, mientras proclamaba que "se define la libertad y la democracia" y prometía derrotar la "tiranía" en primera vuelta. Por otro lado, Paloma Valencia acompañó al expresidente Álvaro Uribe a ejercer su derecho al voto en Rionegro, pidiendo a los colombianos que elijan por primera vez a una mujer presidenta y asegurando que su gobierno priorizará a la mujer y la seguridad nacional.

La defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió que 80 municipios se encuentran bajo alerta máxima por la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, instando a la ciudadanía a votar de manera libre y confiar en las instituciones electorales. Aunque las encuestas indican que es improbable que algún candidato supere la mitad más uno de los votos requeridos para evitar una segunda ronda, se espera que los comicios confirmen la necesidad de una balotaje el 21 de junio entre los dos candidatos con mayor apoyo





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