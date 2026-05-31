Elecciones presidenciales en Colombia: la seguridad como eje central

Las elecciones presidenciales en Colombia se realizan este domingo en un contexto de violencia y crisis de seguridad. Los candidatos presentan propuestas divergentes para enfrentar a los grupos armados, mientras el país busca consolidar la paz tras los acuerdos de 2016.

Las elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo este domingo, en un clima marcado por la violencia y la inseguridad que han reconfigurado el panorama político.

El tema de la seguridad se ha convertido en el eje central de la campaña, desplazando otros debates como la economía o la salud. Los colombianos acudirán a las urnas en medio de un contexto donde los grupos armados continúan operando con impunidad, y la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016 con las FARC se ha visto obstaculizada por el gobierno anterior.

El profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, Eduardo Pizarro, quien también presidió la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, señala que la violencia ha mutado y que las organizaciones armadas han encontrado nuevas formas de financiamiento y reclutamiento. Además, el tráfico de armas y la disputa por territorios estratégicos para el narcotráfico han generado un aumento en las masacres y desplazamientos forzados.

Pizarro destaca que el gobierno saliente de Iván Duque, sucesor del premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, no logró consolidar la paz y, por el contrario, debilitó los mecanismos de verificación y justicia transicional. Los candidatos presidenciales han presentado propuestas divergentes para enfrentar la crisis de seguridad.

Mientras algunos apuestan por una mano dura contra los grupos armados y la militarización de las zonas conflictivas, otros plantean retomar el diálogo y fortalecer la presencia del Estado en las regiones abandonadas. La polarización se refleja en las encuestas, donde el electorado se divide entre quienes buscan un cambio radical y quienes defienden la continuidad de las políticas de seguridad actuales.

La jornada electoral será crucial para definir el rumbo del país en los próximos años, especialmente en lo que respecta a la construcción de una paz estable y duradera. La comunidad internacional observa con atención estos comicios, ya que Colombia es un actor clave en la región. La dependencia de la economía colombiana de las exportaciones de petróleo y café, sumada a la inestabilidad generada por el conflicto armado, hace que el resultado electoral tenga implicaciones globales.

Organizaciones como la ONU y la OEA han desplegado misiones de observación electoral para garantizar la transparencia del proceso. Sin embargo, persisten las denuncias de compra de votos y amenazas contra candidatos y líderes sociales en varias regiones del país.

A pesar de los desafíos, millones de colombianos están decididos a ejercer su derecho al voto con la esperanza de que el nuevo gobierno pueda abordar las causas profundas de la violencia: la desigualdad, la falta de oportunidades y la debilidad institucional. El próximo presidente tendrá la tarea de restaurar la confianza en las instituciones y de liderar un proceso de reconciliación que incluya a todas las voces del espectro político y social.

En conclusión, las elecciones de este domingo no solo definirán al próximo mandatario, sino que marcarán un hito en la historia reciente de Colombia. La seguridad, entendida no solo como la ausencia de violencia directa sino como la garantía de derechos fundamentales, será el termómetro que mida el éxito del nuevo gobierno. Los colombianos esperan que el cambio sea real y que la paz, tantas veces postergada, finalmente se convierta en una realidad tangible





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Elecciones Seguridad Grupos Armados Paz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reforma sobre nulidad por injerencia extranjera aplicaría hasta 2030, señala MonrealEn las elecciones presidenciales

Read more »

Reforma Constitucional de los Congresos Estatales aprueba nuevas normas sobre elecciones y juicios políticosEn menos de 16 horas se validó una reforma que regula la anulación de elecciones ante injerencia extranjera y modifica el artículo 41 de la Constitución. Veintitrés congresos estatales aprobaron cambios, incluyendo el aplazamiento de la elección judicial y la participación de magistrados. El Congreso de Chihuahua exige juicio político contra Maru Campos. La reforma será declarada constitucional por la Comisión Permanente y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Read more »

Accidente en avenida Cuauhtémoc causa afectaciones viales y moviliza a emergencias en el centro de la capitalUn accidente en una de las zonas más transitadas del centro de la capital provocó la movilización de cuerpos de emergencia, incluyendo paramédicos y personal de seguridad, para atender a las personas lesionadas y realizar labores de apoyo vial. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el número exacto de heridos ni la gravedad de las lesiones, y tampoco se han dado a conocer oficialmente las causas del percance. Automovilistas reportaron tránsito lento sobre avenida Cuauhtémoc y calles aledañas durante las maniobras de atención y retiro de unidades. La circulación comenzó a normalizarse gradualmente tras la intervención de los servicios de emergencia. Se espera que las autoridades capitalinas emitan más información en las próximas horas sobre el incidente y el estado de salud de los afectados.

Read more »

Sondra Macollins, la candidata incómoda de los comicios presidenciales en ColombiaSondra Macollins Garvin Pinto se medirá en las urnas ante pesos pesados de la política colombiana como el abanderado izquierdista Iván Cepeda y los ultraderechistas Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Read more »