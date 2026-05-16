Electoral local en Coahuila: participación ciudadana para integrar Congreso y renovar diputaciones locales

Durante la elección en Coahuila, la ciudadanía elegirá exclusivamente a los miembros del Congreso local, sin incluir el gobernador o ayuntamientos. El proceso electoral comenzó formalmente en diciembre de 2025, con la planeación operativa, integración de órganos desconcentrados y capacitación de personal para las casillas, y desde entonces, se han realizado las actualizaciones del padrón, instalación de consejos electorales y preparación logística.

La elección en Coahuila de Zeledonia , México, entre el INE y el Instituto Electoral de Coahuila se organizará bajo un proceso ordinario y se llevará a cabo en la Jornada Electoral local ordinaria, determinando la integración del Congreso local y la renovación de diputaciones locales .

Durante la contienda, la ciudadanía coahuilense elegirá exclusivamente a los miembros del Congreso local, sin incluir el gobernador o ayuntamientos. El esquema electoral busca asegurar tanto representación territorial como proporcionalidad de los partidos políticos en el Congreso, distribuidos en el proceso mediante la actualización del padrón, instalación de consejos electorales y preparación logística





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