Electronic Arts lanza 25 títulos clásicos en Steam y GOG para preservar su legado, mientras la comunidad protesta el cierre de BioWare y la cancelación de Mass Effect.

Electronic Arts ha confirmado el lanzamiento de veinticinco videojuegos clásicos de PC en versiones restauradas, disponibles actualmente en plataformas digitales como Steam, GOG y la aplicación nativa de la desarrolladora. Esta iniciativa de preservación histórica busca mantener la vigencia comercial de su catálogo histórico mediante ediciones accesibles, tras el descubrimiento de archivos originales y la colaboración con la comunidad de modificadores y expertos en videojuegos retro.

La lista de títulos recuperados abarca franquicias icónicas con décadas de antigüedad, incluyendo tres décadas de antigüedad para series como Road Rash y Wing Commander, y ediciones conmemorativas de treinta y cinco años para títulos fundamentales de la saga Wing Commander. Entre las obras destacadas se encuentran Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi, Wing Commander III: Heart of the Tiger, Wing Commander IV: The Price of Freedom, Wing Commander Prophecy, Wing Commander: Privateer, Wing Commander: Academy, Wing Commander: Armada, Strike Commander, Crusader: No Remorse, Crusader: No Regret, la saga completa Ultima desde I hasta IX, Ultima Underworld I, Ultima Underworld II y Theme Hospital.

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Críticas por cierre de BioWare y cancelación

La comunidad de jugadores no ha tardado en responder con furia a la noticia, utilizando las redes sociales para protestar masivamente contra la decisión de la empresa, ya que la noticia fue recibida con escepticismo y hostilidad por parte de la comunidad de jugadores que utiliza las redes sociales para expresar su descontento.

Los usuarios asociaron directamente el anuncio de preservación histórica con las recientes medidas drásticas de la corporación, señalando el despido de cientos de trabajadores, el cierre definitivo del estudio BioWare y la cancelación de la nueva entrega de la franquicia Mass Effect como actos de hipocresía corporativa.

La comunidad considera que es un acto de hipocresía mostrar interés en la historia y la preservación del medio, mientras se cierra al estudio responsable de una de las mejores obras de ciencia ficción cuya trilogía original trasciende a la industria.

Desarrollo colaborativo con la comunidad

El proceso de restauración de estos veinticinco títulos comenzó con el hallazgo de material de archivo compuesto por miles de documentos antiguos, lo que permitió reconstruir las experiencias originales de forma precisa.

La compañía trabajó estrechamente con modders, la comunidad especializada en juegos clásicos de PC y desarrolladores para asegurar que las versiones restauradas mantuvieran la esencia técnica y artística de los lanzamientos originales.

Impacto en la industria y el mercado

Esta estrategia refleja un esfuerzo por capitalizar el valor de su biblioteca patrimonial en un mercado donde la nostalgia juega un papel creciente, ofreciendo títulos accesibles para nuevas generaciones de jugadores.

Sin embargo, la reacción negativa demuestra que las acciones corporativas recientes han erosionado la confianza del consumidor, quien percibe estas iniciativas como intentos de lucro superficial mientras se descuidan los estudios internos.

La disponibilidad en múltiples plataformas digitales asegura que estos clásicos sean accesibles para una audiencia global, aunque la polèmica actual podría afectar la percepción de marca a largo plazo.

La industria de los videojuegos está observando de cerca cómo Electronic Arts navega esta tormenta de críticas, mientras busca equilibrar la rentabilidad de su catálogo legado con la necesidad de reconstruir su reputación entre una base de fans cada vez más exigente.