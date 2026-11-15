Electronic Arts teme que GTA 6 desplace a Madden NFL 27 por espacio de almacenamiento

La próxima llegada de Grand Theft Auto 6, con más de 200 GB de tamaño, genera ansiedad en Electronic Arts. La compañía busca retener a jugadores de Madden NFL 27 mediante estrategias de marketing específicas.

La inminente llegada de Grand Theft Auto VI, desarrollada por Rockstar Games, está generando una respuesta notable dentro de la industria del entretenimiento interactivo. Este título, considerado por muchos expertos como el proyecto más significativo del siglo actual, está a punto de debutar oficialmente en el mercado global. La anticipación ha llegado a tal punto que compañías establecidas como Electronic Arts han comenzado a expresar preocupaciones legítimas sobre la competencia que este lanzamiento representará para sus propios productos.

Requisitos de almacenamiento imponen sacrificios

El peso técnico del nuevo proyecto de mundo abierto supera los 200 GB en las plataformas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Esta cifra masiva implica que los consumidores necesitarán liberar una cantidad considerable de espacio en sus dispositivos para poder realizar la instalación. Algunos usuarios pueden tardar más de una semana completa en descargar el archivo si sus conexiones de internet no son de alta velocidad.

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Ante esta limitación hardware, es lógico asumir que muchos jugadores optarán por eliminar aplicaciones y juegos que no utilizan frecuentemente. Aunque marcas como Corsair y Twitch han lanzado paquetes especiales que incluyen capturadoras de video 4K y unidades SSD de 1TB para PlayStation 5, no todos los usuarios pueden o desean adquirir hardware adicional para expandir el almacenamiento de sus consolas actuales.

Electronic Arts solicita retención de sus títulos

Electronic Arts, consciente de este fenómeno, ha iniciado una campaña para persuadir a sus usuarios de no desinstalar sus simuladores deportivos. Según reportes de la comunidad, la compañía ha empezado a mostrar mensajes específicos dentro de Madden NFL 27. Estos comunicados instan a los jugadores a no eliminar el juego para hacer espacio para la descarga e instalación de Grand Theft Auto VI.

Para mitigar el impacto, EA sugiere a su base de jugadores que su equipo de desarrollo está trabajando intensamente para lanzar una gran actualización el 17 de noviembre de 2026. Esta fecha estratégica se sitúa exactamente dos días antes del estreno oficial del título de Rockstar Games. Además, la identidad visual de estos mensajes incluye siluetas de edificios altos y palmeras, junto con el uso de colores morados, elementos que recuerdan directamente al estilo estético de Jason y Lucía en el entorno de Vice City.

Estrategias de mercado y cifras de preventa

La industria del videojuego parece haber ajustado sus calendarios de lanzamiento en respuesta a este evento monumental. Mientras algunos proyectos estrenaron sus versiones en septiembre y octubre de este año, otros desarrolladores han pospuesto sus fechas hasta inicios de 2027 para evitar una colisión directa. Wardogs, un shooter en primera persona popular de 2026, incluso ha invitado abiertamente a sus jugadores a probar el nuevo título de Rockstar Games.

Por su parte, Pocketpair, el estudio creador del exitoso Palworld, ha confirmado que ofrecerá hasta cinco días de vacaciones pagadas a sus empleados para que puedan jugar el juego de Rockstar Games. Epic Games también ha implementado iniciativas especiales, permitiendo a los jugadores obtener un token inspirado en One Piece para conseguir artículos gratuitos, una medida para mantener la actividad en su plataforma.

Los indicadores financieros refuerzan la magnitud de este lanzamiento. Según los reportes actuales, Grand Theft Auto VI ya habría vendido 12 millones de copias únicamente durante su fase de preventa. Los analistas y expertos del sector pronostican que el juego superará las 55 millones de copias vendidas antes del 31 de marzo de 2027, consolidando su dominio en el mercado global.