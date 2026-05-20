Elementos de la SEDENA localizan vehículos abandonados en zona de narcomenudo en Cosoleacaque

El operativo de seguridad se concentró en un camino de terracería en la zona y se realizó un chequeo minucioso en las inmediaciones del puente.

Este miércoles, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y fuerzas estatales localizaron al menos cinco vehículos abandonados entre la maleza en un camino que comunica a Cosoleacaque con Zaragoza, lo que generó la movilización de las corporaciones de seguridad.

El operativo se concentró en un paraje cercano al puente que atraviesa la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, donde se realizaron recorridos e inspecciones en la zona. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si las unidades cuentan con reporte de robo o están relacionadas con algún hecho delictivo. De manera extraoficial surgió la versión sobre la supuesta existencia de un narcolaboratorio en las inmediaciones; sin embargo, dicho dato no ha sido confirmado por las autoridades





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