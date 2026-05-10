Elementos de Tránsito Municipal toman conocimiento del accidente y logran acuerdo con la afectada

Los agentes de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente en donde una mujer dormida perdió control de su vehículo, impactándose contra otra unidad, lesionando el interior de la camioneta y desencadenando la salida de vecinos para solicitar asistencia policial. Tras una entrevista con la mujer y la reparación de los daños, se logró un acuerdo probado con éxito.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, adicionalmente entrevistarse con la mujer, quien manifestó que se quedó dormida mientras conducía.

Tras conversar con los afectados, se logró llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, siendo afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Fue justo entre las calles 52 y 56 donde presuntamente fue vencida por Morfeo, lo que ocasionó que dormitara frente al volante para posteriormente impactarse contra la parte trasera de una camioneta de la marca Mazda que se encontraba estacionada, la cual salió proyectada contra un vehículo Chevy.

El impacto alertó a los vecinos, quienes salieron a visualizar lo ocurrido para posteriormente solicitar la presencia de las autoridades correspondientes





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