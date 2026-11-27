Italia es la invitada de honor de la FIL Guadalajara 2025. La escritora Elena Ferrante y Roberto Saviano no asistirán a la edición 40 del evento literario en noviembre y diciembre.

La escritora italiana Elena Ferrante no comparecerá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Esta ausencia destaca en la edición número 40 del evento cultural en México. La cita se desarrolla desde el sábado 28 de noviembre hasta el domingo 6 de diciembre.

Italia assume el papel de invitada de honor en esta celebración. La delegación cuenta con 61 escritores de primer nivel. La organizadora presenta una muestra representativa de la narrativa italiana actual.

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La Delegación Italiana en Guadalajara

Alessandro Baricco y Dacia Maraini integran la lista de autores confirmados. Baricco aporta su obra Seda a la programación oficial. Maraini presenta La larga vida de Marianna Ucrìa al público mexicano.

Paolo Giordano también estará presente en la ciudad tapatía. Su novela La soledad de los números primos complementa la oferta literaria. Helena Janeczek llega con su título La chica de la Leica. Estos nombres reflejan la fuerza de la nueva narrativa italiana.

El Vacío Simbólico de Ferrante

Elena Ferrante representa la figura central de esta ausencia. Su saga Dos amigas ha vendido más de 14 millones de ejemplares. La obra está traducida a decenas de idiomas en todo el mundo.

La autora mantiene un anonimato absoluto desde el inicio. Nadie confirma su identidad biológica o género. Este misterio genera un contraste con la apertura de los otros autores invitados. La FIL no ha publicado rechazos formales por parte de la escritora.

La Seguridad de Roberto Saviano

Roberto Saviano no asistirá a la feria por razones de seguridad. Dos décadas atrás, recibió amenazas de muerte por la Camorra. Su libro Gomorra denunció la conexión de la mafia con el poder local.

Saviano vive semioculto con escolta oficial. Su ausencia refuerza el vacío simbólico junto a Ferrante. Ambos nombres eran expectativas clave para el evento. La delegación italiana compensa esta falta con calidad narrativa.

El Legado de La Saga Napolitana

La tetralogía napolitana aborda la amistad entre Lila y Lenù. La historia comienza en un barrio pobre de Nápoles en la década de 1950. La trama cubre más de seis décadas de vida.

La obra explora la desigualdad social y la violencia machista. También trata la educación como herramienta de emancipación. El New York Times calificó La amiga estupenda como el mejor libro del siglo XXI. La adaptación de HBO en 2018 consolidó este éxito global.