Elgato y Corsair lanzan kit especial para streaming de GTA VI

Corsair y Elgato presentan el Elgato X Twitch Streaming Kit con SSD de 1 TB y capturadora 4K para PS5. Conoce los precios y detalles.

Elgato y Corsair han anunciado oficialmente el lanzamiento del Elgato X Twitch Streaming Kit, un paquete de hardware diseñado específicamente para abordar los desafíos técnicos y de almacenamiento asociados con el inminente estreno de Grand Theft Auto VI. Esta colaboración estratégica entre las marcas y la plataforma de transmisión en vivo Twitch busca facilitar la transición de los jugadores de consola a los creadores de contenido, proporcionando las herramientas necesarias para grabar y transmitir el videojuego con alta calidad.

Componentes del Kit para PS5

El paquete central incluye la unidad de estado sólido MP600 Elite de 1 TB, una solución de almacenamiento crítica para las consolas PlayStation 5 y PS5 Pro. La precarga oficial de Grand Theft Auto VI ha confirmado que el título ocupa más de 200 GB de espacio, lo que hace que la capacidad de 1 TB sea insuficiente para instalar otros juegos importantes, pero esencial para garantizar que los usuarios puedan descargar y ejecutar el nuevo título de Rockstar Games sin problemas de espacio.

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Complementando la unidad de almacenamiento, el kit incorpora la capturadora de video externa Elgato Game Capture 4K X. Este dispositivo portátil permite a los usuarios conectar su consola a una computadora para grabar y transmitir contenido en resoluciones de hasta 4K. La tarjeta es capaz de manejar tasas de fotogramas de hasta 1440p a 144 cuadros por segundo y 1080p a 240 cuadros por segundo, utilizando una conexión USB 3.2 de tipo C para asegurar una latencia mínima y una transferencia de datos estable durante las sesiones de juego intensivas.

Precios y descuentos para creadores

El costo de entrada para este bundle se establece en 554.98 USD para el público general. Sin embargo, los socios o afiliados de Twitch tienen acceso a un beneficio exclusivo que reduce el precio final a 499.99 USD, aplicando un descuento del 10 por ciento. Esta estrategia de precios refleja no solo el valor de los componentes individuales, como la capturadora 4K X que por sí sola cuesta 249.99 USD, sino también la integración de servicios y el mercado especializado en creación de contenido para juegos AAA.

Para aquellos que deseen una mayor capacidad de almacenamiento para futuras descargas o bibliotecas de juegos, existe una variante del paquete que incluye la unidad SSD MP600 Elite de 2 TB. Esta opción más amplia tiene un precio de 694.98 USD para clientes habituales, mientras que los socios de Twitch pueden adquirirlo por 625 USD. Aunque estos precios son elevados, la industria del hardware ha experimentado crisis de suministro y demanda que han mantenido los costes de componentes como las memorias SSD y las tarjetas de captura en niveles altos debido a la escasez global y al entusiasmo masivo por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Restricciones de contenido y disponibilidad

Mientras los usuarios preparan sus equipos, es fundamental recordar que Rockstar Games y Take-Two Interactive están implementando medidas estrictas contra la divulgación de información sensible. Las políticas de la compañía prohíben terminantemente que los streamers compartan spoilers de la trama o publiquen compilaciones de escenas cinemáticas centradas en la narrativa principal. Los creadores deben asegurar que su contenido de Grand Theft Auto VI respete estas directrices para evitar sanciones, ya que el juego está programado para llegar a PlayStation 5 y Xbox Series X|S a mediados de este mes, sin una fecha oficial confirmada para una versión de PC en el futuro cercano.