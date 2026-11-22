Se confirma la salida de Rod Contreras de La Mansión VIP 2 este 22 de noviembre tras ocupar el último lugar en la tabla de nominación. Conoce los detalles del drama.

El 22 de noviembre se confirma la eliminación de Rod Contreras en La Mansión VIP 2, el reality show emitido por HotSpanish. Este domingo, el participante quedó en la última posición de la tabla de nominación, lo que determinó su salida inmediata del programa. La temporada ya cuenta con dos semanas de emisión y ha generado intensa controversia entre la audiencia.

Resultados de la tabla de nominación

Los participantes que enfrentaron el riesgo de eliminación en esta semana fueron Yetus, Deiby Ruiz, Edwin Mendoza y Rod Contreras. Las tablas iniciales de popularidad revelaron que Rod Contreras registró el puntaje más bajo de todos los nominados. Por esta razón, fue seleccionado para abandonar la casa de forma definitiva durante la transmisión nocturna de este día.

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Polémicas internas y dinámicas del grupo

Doña Alegría ha polarizado al público recientemente por sus comentarios, los cuales algunos seguidores consideran fuera de lugar. Paola Suárez también ha generado drama debido a su comportamiento en las fiestas, donde ha sido escoltada por seguridad en varias ocasiones. Sus acciones le han valido el calificativo de ser "mala copa" por parte de otros residentes.

Relaciones sentimentales y amistades

Odette Orlena ha mantenido una polémica relación con Willito, quien la dejó tras informarle su madre por un Super Chat. Por otro lado, La Cukis y Deiby Ruiz forman una pareja divertida con un humor similar. Odette podría iniciar una nueva relación con Joao Ferreira, mientras que Yetus está cerca de Cintia Cossio y Edwin Mendoza rompió las ilusiones de Paolita Suárez.