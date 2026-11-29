Se revela la identidad del tercer eliminado de La Mansión VIP 2 este 29 de noviembre. Conoce los detalles de la tabla de riesgo y las polémicas con Doña Alegría.

La gala de este domingo 29 de noviembre marca un punto de inflexión crucial en la segunda temporada de La Mansión VIP, el exitoso reality show de Hot Spanish que se acerca a su finalización. La transmisión reveló la identidad del tercer participante eliminado durante la competencia, un momento que ha mantenido a la audiencia en vilo debido a la intensa dinámica de las nominaciones y la volatilidad de la popularidad entre los concursantes.

Tabla de riesgo y nombres en peligro

La estructura de votación actual ha colocado a seis participantes en una situación de extrema vulnerabilidad, obligándolos a depender de la decisión del público para continuar en la casa. Los candidatos que arriesgan su permanencia inmediata son Itatí López, Jorjais, Alejandra Gaxiola, Yetus, Deiby Ruiz y Anahí Ríos. De este grupo selecto, las tablas preliminares de popularidad señalan a Anahí Ríos como la concursante con el puntaje más bajo, lo que la sitúa en una posición de desventaja significativa frente al resto del grupo de riesgo.

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Polémica con Ale Gaxiola y Doña Alegría

La tercera semana del programa estuvo dominada por controversias memorables, destacando especialmente el ingreso de Alejandra Gaxiola. Esta entrada desató un conflicto directo cuando la concursante expuso frente a las cámaras una supuesta relación pasada con un compañero de la casa, un incidente que ocurrió cuando ella aún era menor de edad. Esta revelación generó reclamos inmediatos dentro del jacuzzi y provocó reacciones intensas por parte de la esposa actual del cantante involucrado, quienes se encontraban fuera de las instalaciones del reality.

Viralidad y bromas en la casa

Por otra parte, el fenómeno mediático conocido como Doña Alegría volvió a capturar la atención del público general tras una broma orquestada por los fanáticos del programa. Los seguidores decidieron hacerse pasar por figuras de alto perfil mundial, incluyendo al Papa León XVI, Barack Obama, Lula da Silva, Donald Trump, Lionel Messi y el grupo BTS. Doña Alegría creyó genuinamente que estos líderes le enviaban bendiciones e invitaciones a Brasil, lo que desató una oleada masiva de memes en internet y reacciones cómicas por parte de su hijo, quien presenciaba la confusión.

Regreso musical de Dani Flow

En el ámbito de la producción musical, el artista Dani Flow hizo su reaparición en la casa para participar en el remix de la canción oficial de La Mansión VIP. Su retorno ocurre después de que abandonara el programa apenas unas pocas horas después de su estreno. La participación del músico se enmarca en un acuerdo para saldar una penalización económica derivada de la ruptura de su contrato, permitiéndole grabar el tema musical de la temporada desde dentro del entorno del reality.

Tensión entre alianzas y eliminación

La situación de Itatí López se complicó significativamente durante la gala previa del sábado 28 de noviembre, cuando quedó incluida en la placa de riesgo. Esta designación ocurrió tras ser nominada por integrantes de su propio grupo o habitación, un movimiento que rompió las alianzas previas de confianza justo antes de la eliminatoria de este domingo. Este giro estratégico por parte de sus compañeros de cuarto deja su futuro en la casa completamente sujeto a la decisión final del público en la transmisión de hoy.