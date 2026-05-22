Eliminar moho y mal olor en la goma de la puerta de la lavadora

Este método consiste en frotar unayorsunada con bicarbonato de sodio o cortar un limón a la mitad y freírlo directamente sobre las zonas afectadas por el moho. Ambos ingredientes son económicos y suelen utilizarse para limpiar superficies difíciles dentro del hogar.

La lavadora simplificó una de las tareas más pesadas del hogar, pero también necesita mantenimiento constante. Uno de los problemas más comunes aparece en la goma de la puerta, donde se acumulan restos de agua, jabón y humedad que con el tiempo generan moho y mal olor, afectando directamente a las prendas.

La humedad atrapada en la goma crea el ambiente perfecto para la aparición de hongos, sobre todo cuando la puerta queda cerrada durante varias horas. Algunos problemas comunes en la goma de la puerta: 1. Acumulación de moho y mal olor. 2. Filtraciones de agua. 3.

Filtraciones de detergente y suciedad. Para eliminar el moho y el mal olor de la goma y, por ende, de la ropa, se recomienda utilizar bicarbonato de sodio o limón. Estos ingredientes de cocina son económicos y suelen utilizarse para limpiar superficies difíciles dentro del hogar. Bicarbonato de sodio: Se mezcla bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta espesa y se aplica sobre las zonas afectadas de la goma.

Luego, se deja actuar algunos minutos antes de frotar con un paño o un cepillo suave. El bicarbonato ayuda a desprender las manchas oscura que se formaron por la humedad y también reduce el mal olor que se quedó impregnado en el tambor de la lavadora. Limón: Se corta un limón por la mitad y se frota directamente sobre las zonas afectadas por el moho.

Además de ayudar a limpiar, deja un aroma más fresco en el interior de la lavadora. Si la goma presenta filtraciones o deja escapar agua por la puerta, probablemente sea necesario reemplazarla





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