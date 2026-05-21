Elisa Ceñal, una nutricionista mexicana, ha dejado su huella en el Pachuca tras cinco años de servicio. Su carrera profesional la ha llevado a ser la primera mexicana en trabajar en la Premier League, donde ha ayudado a jugadores de renombre como el de Aston Villa. Su último logro fue la conquista del título de la Premier League por parte del Aston Villa, un logro histórico para el club.

La mexicana Elisa Ceñal se graduó en Nutrición por la Universidad Anáhuac en 2013 y posteriormente cursó una maestría en Nutrición Deportiva en la Universidad de Cádiz, España.

En agosto de 2018 se unió al club Pachuca para ser responsable de la nutrición del equipo femenil. Un año después, también fue encargada de la alimentación del equipo varonil. Para estar a cargo de la alimentación y nutrición de los jugadores del primer equipo, Elisa Ceñal se convirtió en una figura clave en el club.

“Crecer duele, mejorar es muy incómodo, tomar decisiones a veces da miedo pero soñar es lo único que siempre he aprendido te puede llevar a cumplir lo que nunca imaginaste. Me toca decir adiós a esta espectacular institución después de 5 años”, escribió la mexicana en sus redes sociales para despedirse del Pachuca.

Elisa Ceñal se convirtió en la primera mexicana en trabajar en la Premier League y desde hace dos años y medio ayuda a jugadores de la talla de Con la mexicana jugando un papel fundamental en el equipo, el Aston Villa, de la mano de Unai Emery, se proclamó campeón por primera vez en 30 años; su último título había sido la Copa de la Liga de Inglaterra que ganó en la temporada 1995-96





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