Elon Musk se convierte en la primera persona en alcanzar una fortuna superior a un billón de dólares

El empresario Elon Musk alcanzó una fortuna superior a un billón de dólares gracias a la salida a bolsa de SpaceX, convirtiéndose en la primera persona en la historia en lograr esto.

El empresario Elon Musk se convirtió este viernes en la primera persona de la historia en alcanzar una fortuna superior a un billón de dólares , impulsado por la espectacular salida a bolsa de SpaceX.

La compañía fijó el precio de su oferta pública inicial en 135 dólares por acción y alcanzó una valoración cercana a los 1.77 billones de dólares, convirtiéndose en el mayor debut bursátil registrado hasta ahora. Gracias a la participación que conserva en la empresa, la riqueza estimada de Musk superó los 1.1 billones de dólares. La operación también consolidó a SpaceX como una de las compañías más valiosas del planeta.

Fundada en 2002, la empresa revolucionó la industria espacial con el desarrollo de cohetes reutilizables, misiones de carga y tripulación para la NASA, además de la red satelital Starlink, que proporciona acceso a internet en decenas de países. El ascenso de SpaceX se suma al valor que Musk ya acumulaba mediante su participación en Tesla, la compañía automotriz que transformó el mercado de los vehículos eléctricos y que durante años fue el principal componente de su fortuna.

Una fortuna de un billón de dólares es difícil de imaginar, ya que equivale a un millón de millones. También puede expresarse como 1,000,000,000,000 dólares o, dicho de otra forma, 1,000 miles de millones. La riqueza estimada de Musk supera el tamaño de la economía anual de la mayoría de las naciones del planeta.

Según estimaciones económicas, una fortuna superior a 1.1 billones de dólares sería mayor que el producto interno bruto (PIB) de países como Taiwán, Irlanda, Suecia o Singapur. Incluso supera el valor combinado de numerosos activos considerados gigantescos en términos económicos, desde mercados inmobiliarios urbanos completos hasta industrias enteras. Un billón de dólares equivale al precio de todas las propiedades de Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, juntas.

Si alguien pudiera gastar un millón de dólares cada día sin interrupción, necesitaría alrededor de 2,740 años para consumir un billón de dólares. Y si gastara un millón de dólares cada hora, las 24 horas del día, todavía requeriría más de un siglo para terminar con semejante cantidad de dinero.

Sin embargo, aunque la cifra de un billón de dólares resulta impactante, especialistas recuerdan que se trata principalmente de riqueza en papel, basada en el valor de mercado de sus acciones. Esto significa que Musk no dispone de ese dinero en efectivo en cuentas bancarias. Su fortuna depende del precio de las acciones de sus empresas y puede aumentar o disminuir significativamente conforme cambien las condiciones del mercado





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