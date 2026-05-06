Elon Musk y OpenAI en juicio por control y misión fundacional; tensiones políticas y sociales en México y Estados Unidos

El testimonio en el juicio contra OpenAI revela tensiones entre Elon Musk y Sam Altman por el control de la empresa. Mientras, en México, se investigan presuntos nexos con el crimen organizado y se definen participaciones en elecciones. En Estados Unidos, se alerta sobre migración y se anuncia continuidad en acciones contra el narcotráfico.

El testimonio presentado en el juicio contra OpenAI revela un episodio tenso ocurrido en 2017, en el que Elon Musk , cofundador de la empresa, exigió el control total de una filial con fines de lucro de la compañía matriz.

Según el presidente de OpenAI, durante una reunión, Musk mostró un comportamiento irascible y alterado, al punto de que temió que pudiera agredirlo físicamente. Este testimonio surge en el contexto de un proceso judicial que busca determinar si OpenAI incumplió su misión fundacional sin fines de lucro, priorizando los intereses económicos sobre el interés público.

Musk y Sam Altman, director de OpenAI, se enfrentan en este juicio, que podría tener consecuencias significativas para el futuro de la industria de la inteligencia artificial. Por su parte, OpenAI ha calificado la demanda de Musk como un intento motivado por la envidia, buscando obstaculizar a un competidor directo.

Además, la empresa se disculpó por no alertar a las autoridades tras una conversación relacionada con un tiroteo en Canadá, que dejó ocho muertos en febrero. Mientras tanto, en otros frentes, la Vicefiscalía de Sinaloa solicita licencia sin goce de sueldo tras ser investigada por presuntos nexos con el crimen organizado en Estados Unidos.

En otro orden de cosas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a su gabinete definir su participación en las elecciones de 2027, exigiendo que los aspirantes a cargos públicos dejen sus puestos. En el ámbito político, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue acusada por Ariadna Montiel de mentir y debe ser juzgada por sus declaraciones sobre la defensa de Rubén Rocha.

Además, el gobierno de Estados Unidos anunció que acciones como la que permitió la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', seguirán, advirtiendo que con la posible llegada de Donald Trump al poder, nadie se meterá con el país. En otro ámbito, la Dirección Federal de Seguridad espió a Rubén Rocha desde su juventud, vinculándolo con la guerrilla de Lucio Cabañas.

En el ámbito educativo, estudiantes del IPN en Reino Unido sin beca piden una resolución a su situación, mientras que en Francia, Elon Musk no comparece ante la justicia en un caso sobre X y Grok, acusado de sesgo en algoritmos. En el ámbito migratorio, Estados Unidos alerta sobre el desplome de las green cards y el aumento de arrestos masivos de inmigrantes





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