Elsa Cárdenas Revela Romance Sutil con Elvis Presley Filmando "Fun in Acapulco"

La primera actriz mexicana Elsa Cárdenas, a sus 91 años, comparte detalles de su discreto romance con Elvis Presley durante la filmación de "Fun in Acapulco" (1963), aclarando que, aunque hubo atracción y "arrebatos", la relación se mantuvo sutil debido a que ambos tenían pareja.

La icónica primera actriz mexicana Elsa Cárdenas Rentería, a sus 91 años, ha decidido romper el silencio y compartir detalles de un romance que mantuvo con el legendario cantante y actor estadounidense Elvis Presley . El encuentro entre ambas estrellas tuvo lugar durante la filmación de la película "Fun in Acapulco" en 1963, un proyecto que dejó huella tanto en la Época de Oro del cine mexicano como en la carrera de "El Rey del Rock and Roll".

En una sincera entrevista concedida al comunicador Antonio Castañeda, conductor del programa "Perversiones de un café" en YouTube, Cárdenas Rentería, una de las últimas leyendas vivas del cine mexicano y de la Era Dorada de Hollywood, se abrió sobre este capítulo de su vida que ha generado gran expectación en México. La actriz, reconocida por su talento y belleza, admitió abiertamente que sintió una fuerte atracción por Elvis Presley. Sin embargo, enfatizó que en ese momento, tanto ella como él ya tenían compromisos sentimentales. Elsa Cárdenas mantenía una relación con el actor estadounidense Budd Boetticher, mientras que Elvis Presley era pareja de Priscilla Presley. "Mira, te voy a decir del romance. Francamente, fue un romance muy sutil, muy de coqueteo, sutil, porque él tenía novia y yo también. Me encantaba él, me encantaba Elvis, pero era novio de Priscilla", declaró la actriz con notable serenidad. La narrativa de Elsa Cárdenas describe una relación íntima pero discreta, caracterizada por la complicidad y la ternura, más que por un amorío apasionado y desenfrenado. Según sus palabras, este vínculo se mantuvo en un plano de "manita sudada", con momentos de "arrebatos" que, sin embargo, supieron controlar y no trascendieron a mayores. Las "escenitas" a las que hace referencia incluían gestos de afecto como tomarse de la mano y los besos necesarios para la actuación, pero la relación no evolucionó hacia algo más profundo. La veterana actriz, con la sabiduría que le otorgan sus años, reflexionó sobre la naturaleza de su conexión con Elvis Presley, calificándola como un "romance bonito, muy bonito". "Sí hubo escenitas, agarraditas de mano, los besitos que nos teníamos que dar en la película, pero cosas mayores… no hubo cosas mayores más que un romance bonito, muy bonito, eso fue lo que tuvimos, de manita sudada y todo sudado. Había arrebatos, pero se aguantaba uno", relató Cárdenas Rentería, pintando un cuadro de una relación delicada y llena de respeto mutuo, a pesar de la atracción existente. La transparencia con la que aborda este tema, a décadas de haber ocurrido, demuestra la madurez y la honestidad de la actriz, quien elige compartir sus recuerdos de una manera digna y emotiva, permitiendo al público conocer una faceta más personal de su célebre vida. La revelación de Elsa Cárdenas añade una nueva capa de fascinación a la leyenda de Elvis Presley y a la rica historia del cine. La película "Fun in Acapulco" no solo consolidó la carrera de ambos artistas en sus respectivos campos, sino que también sirvió como telón de fondo para una conexión personal que, aunque sutil, ha permanecido en la memoria de la actriz y ahora, se comparte con el público. La forma en que Cárdenas Rentería describe la situación, reconociendo la atracción pero también el respeto por las relaciones existentes, subraya su carácter y su ética profesional. Esta entrevista no solo es un testimonio de un romance de Hollywood, sino también una lección de vida sobre cómo navegar las complejidades de las relaciones personales y profesionales. La diva, con su característica elegancia, ha ofrecido al público una visión íntima de un momento significativo, demostrando que incluso las estrellas más grandes del entretenimiento pueden tener historias de amor sutiles y cautivadoras. La decisión de compartir estos recuerdos ahora, después de tantos años, demuestra una profunda conexión con su legado y un deseo de ofrecer una perspectiva auténtica sobre un evento que, de otra manera, podría haber permanecido en el reino de la especulación y el mito. Su relato es un recordatorio de que detrás de los personajes y las películas, existen personas reales con emociones y experiencias que merecen ser contadas con sinceridad





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