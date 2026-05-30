Elysium en el Estado de México: cuando la distopía hollywoodense se encontró con la realidad del Bordo de Xochiaca

La filmación de la película 'Elysium' en el Bordo de Xochiaca, un gran vertedero en el Estado de México, no solo sirvió como escenario futurista, sino que también puso un reflector sobre la problemática ambiental y social de la zona, la cual ha experimentado cambios significativos en los últimos años con proyectos de reconversión urbana.

Mi infancia estuvo repleta de películas de Disney en VHS. Bien podría ser un personaje de 'El diario de Bridget Jones', 'Fleabag' o 'Parks and Recreation'.

En el Estado de México, Hollywood encontró una distopía lista para cámara, pero donde también se juega una transformación urbana mucho más compleja. México ha sido escenario de varias películas enormes de Hollywood, a veces de formas bastante inesperadas. En la selva mexicana, llegó al Estado de México para filmar una de las visiones futuristas más crudas del cine de ciencia ficción reciente y estrenada en 2013.

A simple vista parecía una superproducción más sobre naves, robots y tecnología extrema, pero su impacto venía de otro lado: imaginar un futuro donde los ricos viven en una estación espacial impecable, mientras el resto de la humanidad sufre en una Tierra devastada. Para recrear esa Tierra devastada del año 2154, la producción no necesitó inventarlo todo en computadora. Se trasladó al Bordo de Xochiaca, una zona históricamente marcada por tiraderos, pepenadores, residuos acumulados y una imagen urbana dura.

Lo que para la ciencia ficción era un ambiente futurista, para miles de personas era parte de su entorno cotidiano. La película usó un basurero real para hablar de desigualdad, contaminación y abandono, pero no estaba mostrando una fantasía completamente lejana, sino un reflejo exagerado pero recognizable de realidades existentes.

El equipo de 'Elysium', dirigida por Neill Blomkamp y protagonizada por Matt Damon, encontró en el Estado de México una textura visual que ningún set podía ofrecer: polvo, basura, concreto, hacinamiento y una sensación de un mundo agotado. Matt Damon interpretó a Max Da Costa, un trabajador expuesto a una dosis mortal de radiación que busca llegar a Elysium para salvar su vida. En pantalla, su personaje corre por un futuro brutal.

Detrás de cámaras, el actor también enfrentó un rodaje bastante pesado. Durante una presentación en Comic-Con, contó que las escenas en el basurero fueron duras por el polvo, el olor y las condiciones del lugar. La filmación de 'Elysium' en 2012 se convirtió en un catalizador de atención mediática sobre el Bordo de Xochiaca, pero también en un punto de partida para reflexionar sobre la gestión de residuos y la justicia ambiental.

Lo interesante es que, mientras la película mostraba un futuro distópico, la realidad del Bordo ha experimentado una evolución propia, con matices. Para 2026, el Bordo de Xochiaca ya no puede leerse como un solo paisaje uniforme. Algunas partes han cambiado muchísimo. Donde durante décadas hubo basura y deterioro, hoy existen zonas urbanizadas como Ciudad Jardín Bicentenario, un proyecto construido sobre parte del antiguo basurero que integra centro comercial, áreas deportivas, universidades, servicios, oficinas y espacios de convivencia.

También han avanzado esfuerzos de recuperación más recientes. En 2025 se entregó un primer módulo de intervención comunitaria en la avenida Bordo de Xochiaca, con andadores, plaza de usos múltiples, juegos infantiles, ejercitadores y trotapista. La intención es convertir zonas abandonadas en espacios deportivos, culturales y de encuentro vecinal.

Sin embargo, el Bordo todavía conserva áreas con problemas ambientales graves. El sitio conocido como Neza III sigue apareciendo en documentos municipales como un espacio saturado que continúa recibiendo residuos, con millones de toneladas acumuladas y una operación que depende también de pepenadores y comunidades recolectoras. En 2026, vecinos y organizaciones todavía pedían saneamiento por riesgos sanitarios, gases, lixiviados y afectaciones para quienes viven cerca. Hoy, el Bordo de Xochiaca luce distinto según desde dónde se mire.

Quien pase por Ciudad Jardín verá una zona mucho más integrada a la vida urbana, con comercio, deporte y servicios. Quien se acerche a las áreas todavía ligadas al manejo de residuos encontrará una realidad menos amable. Este contraste refleja la complejidad de la transformación: una transición que no es lineal, que convive con los vestigios de su pasado y que plantea preguntas sobre qué tipos de desarrollo son posibles en territorios con una carga ambiental tan pesada.

La película de Matt Damon ambientada en Los Ángeles que pocos recuerdan que se filmó en México: el mayor secreto detrás de 'Elysium' Matt Damon y la escena de beso que terminó en risas con actriz de Marvel: 'Me reía de ella por su aliento a cebolla'





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