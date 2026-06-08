Embarazo de la hija de Alicia Villarreal genera expectación tras declaraciones de la cantante

La noticia sobre el posible embarazo de la hija de Alicia Villarreal surge tras sus comentarios en una obra teatral y declaraciones previas de la cantante, quien se mostró lista para ser abuela. Aún se desconocen detalles cruciales y la involucrada guarda silencio en redes sociales.

La artista ha solicitado en varias ocasiones que se respete su privacidad y se eviten indagaciones sobre su vida personal y su relación actual. La noticia del embarazo fue revelada durante la función del 7 de junio de la obra teatral Perfume de Gardenia, en la que participa el ex de Alicia Villarreal .

Se desconocen detalles como el tiempo de embarazo, el género del bebé o la fecha estimada de nacimiento. En su cuenta de Instagram, la joven no ha realizado publicaciones significativas sobre este tema. Por su parte, Alicia Villarreal ya había expresado su disposición a convertirse en abuela, lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta. Según declaró la cantante de regional mexicano, desde que su hija le comunicó que decidieron vivir juntos, ella anticipó la posibilidad de un embarazo.

Además, se han difundido rumores que señalan que su hija estaría esperando un hijo, aunque no se han confirmado más detalles. La familia parece estar preparada para esta nueva etapa, mientras la prensa mantiene la expectativa por un anuncio oficial





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