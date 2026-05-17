Emergencia internacional por una epidemia de Ebolavirus en la RDC, primera confirmación en Goma

Jean-Jacques Muyembe, director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) congoleño, declaró que un caso positivo en Goma fue confirmado por pruebas realizadas en el laboratorio. Se trata de la esposa de un hombre que murió del virus del Ébola en Bunia, que viajó a Goma después de la muerte de su esposo estando ya infectada.

Oscuras profecías retomaron fuerza tras la aparición del brote de una cepa del virus del Ébola que causó que este domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiterara la emergencia internacional por una epidemia detectada en la República Democrática del Congo (RDC), donde se confirmó un primer caso en Goma, ciudad capturada por una milicia apoyada por Ruanda.

Un caso positivo en Goma fue confirmado por pruebas realizadas por el laboratorio. Se trata de la esposa de un hombre que murió del virus del Ébola en Bunia, que viajó a Goma después de la muerte de su esposo estando ya infectada





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