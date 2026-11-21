Personal de Protección Civil, Bomberos y Petróleos Mexicanos atenden una fuga en Melchor Ocampo. Autoridades establecen perímetro de 100 metros.

El Gobierno Municipal de Melchor Ocampo, ubicado en el Estado de México, activó un protocolo de emergencia ante una fuga de gasolina registrada en terrenos de cultivo. Esta situación crítica movilizó a personal especializado de Protección Civil, Bomberos y expertos de Petróleos Mexicanos, quienes trabajan incansablemente para contener el derrame y mitigar los riesgos para la población local. La intervención inmediata busca prevenir incidentes mayores y asegurar la estabilidad de la zona afectada.

Medidas de seguridad y perímetro de contención

Como medida preventiva inmediata, las autoridades municipales establecieron un perímetro inicial de seguridad con un radio de 100 metros a partir del punto exacto donde se reportó la fuga. Este límite de exclusión no es definitivo y podría ampliarse significativamente de acuerdo con la evaluación continua de los especialistas y las condiciones que se presenten durante las labores de control. La decisión de ampliar o reducir esta zona depende estrictamente de los datos técnicos obtenidos en tiempo real por el personal de Petróleos Mexicanos.

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Indicaciones oficiales para los habitantes

Frente a esta emergencia, el Gobierno Municipal solicitó enfáticamente a los habitantes no acercarse al lugar, respetar estrictamente el acordonamiento establecido y seguir todas las indicaciones de los cuerpos de emergencia. También se recomendó a las personas mantener puertas y ventanas cerradas en zonas donde no se haya ordenado evacuar, como una barrera adicional contra vapores tóxicos. En caso de percibir olor a gasolina dentro de sus viviendas, las familias deben trasladarse inmediatamente a un sitio seguro y atender las instrucciones de Protección Civil sin demora.

Prevención de rumores y uso de redes

Otra de las indicaciones clave es evitar tomar fotografías o videos cerca del punto de la fuga, para permitir que los equipos especializados realicen sus labores sin obstáculos físicos ni distracciones. Las autoridades municipales solicitaron a las familias mantener la calma y no compartir rumores ni información sin confirmar sobre lo ocurrido, priorizando la difusión de datos veraces. Asimismo, pidieron a la ciudadanía mantenerse pendientes de los canales oficiales para conocer posibles cambios en las medidas de seguridad a medida que evoluciona la situación.

Coordinación técnica y estado actual

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha informado sobre personas lesionadas, desalojos o las causas precisas de la fuga. Mientras continúan los trabajos de atención, personal de Protección Civil y Bomberos permanece en coordinación constante con especialistas de Petróleos Mexicanos para controlar la situación y proteger a los habitantes de Melchor Ocampo. Esta alianza interinstitucional es fundamental para garantizar que las operaciones de limpieza y contención se realicen con los máximos estándares de seguridad y eficacia.