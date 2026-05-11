Emergencia Sanitaria en el Crucero MV Hondius por Brote de Hantavirus

Detalle de la evacuación masiva de pasajeros en Tenerife y el riesgo de transmisión humana de la cepa Andes del hantavirus.

El crucero MV Hondius ha zarpado finalmente desde el puerto de Granadilla, en Tenerife , marcando el cierre de una operación sanitaria sin precedentes que ha mantenido en alerta a las autoridades de salud pública a nivel global.

Tras una compleja maniobra de evacuación que se prolongó durante el fin de semana y el inicio de la semana, un total de 125 personas, incluyendo pasajeros y tripulantes provenientes de 23 naciones distintas, fueron trasladadas fuera de la embarcación. El operativo, caracterizado por una tensión palpable, culminó con el barco navegando ahora hacia los Países Bajos con una tripulación significativamente reducida y trasladando el cuerpo de una de las víctimas fallecidas.

Las imágenes en el puerto de Tenerife reflejaron la gravedad de la situación, con personas utilizando mascarillas y trajes de protección plástica mientras eran conducidas en autobuses hacia el aeropuerto local para su repatriación inmediata, bajo estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier contacto accidental con la población civil. El centro de la crisis es un brote de hantavirus, una enfermedad generalmente poco frecuente para la cual no existe una vacuna disponible.

Lo que ha alarmado a la comunidad científica y a la Organización Mundial de la Salud es la naturaleza de la cepa detectada a bordo del MV Hondius, identificada como la cepa Andes. A diferencia de la mayoría de las variantes de hantavirus, que se transmiten principalmente a través del contacto con orina, saliva o heces de roedores infectados, la variante Andes posee la capacidad inusual de transmitirse directamente de ser humano a ser humano.

Esta característica transformó el crucero en un entorno de riesgo elevado, resultando en el fallecimiento de tres personas: un matrimonio de nacionalidad neerlandesa y una ciudadana alemana. Además de las muertes, se han confirmado seis casos positivos y existen otros dos probables, incluyendo a una mujer francesa que se encuentra actualmente en cuidados intensivos, siendo este el primer caso registrado de este brote en territorio francés.

La respuesta gubernamental en España ha sido coordinada por la ministra Mónica García, quien enfatizó que el Estado ha trabajado con total diligencia para gestionar la crisis y aseguró que el riesgo para la población general es bajo, aclarando enfáticamente que esta situación no representa una nueva pandemia similar al COVID-19. Sin embargo, la gestión no ha estado exenta de fallos en otros puntos del trayecto; en los Países Bajos, doce miembros del personal de un hospital se vieron obligados a entrar en cuarentena preventiva tras detectarse errores graves en los protocolos de bioseguridad durante la toma de muestras de sangre y la eliminación de desechos biológicos de un paciente positivo.

Mientras tanto, los pasajeros evacuados han sido clasificados como contactos de alto riesgo, lo que implica que deberán someterse a estrictas cuarentenas al llegar a sus respectivos países de origen, siguiendo los protocolos sanitarios específicos de cada nación para garantizar que la cadena de contagios sea cortada definitivamente. El capitán del MV Hondius, en un mensaje dirigido a quienes permanecieron y quienes partieron, elogió la valentía y la determinación desinteresada de su tripulación, destacando que la unidad y la fuerza colectiva fueron fundamentales para sobrevivir a un viaje que se tornó convulso y trágico.

La embarcación, que recibió combustible y suministros básicos antes de su partida final, se convierte ahora en un caso de estudio sobre la gestión de enfermedades zoonóticas en entornos cerrados y la importancia de la vigilancia epidemiológica internacional. La comunidad internacional ahora observa con atención la evolución de los pacientes recuperados y la efectividad de las cuarentenas impuestas, mientras se busca comprender mejor cómo la cepa Andes logró propagarse en un espacio tan confinado y qué medidas preventivas deben implementarse en la industria de los cruceros para evitar desastres sanitarios similares en el futuro





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