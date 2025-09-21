Emilia y los Topos: Historias del terremoto de 1985 que desafiaron la lógica

Un relato sobre el terremoto de 1985 en México, narrado a través de las experiencias de un rescatista y los surrealistas encuentros bajo los escombros, incluyendo la peculiar historia de Emilia y el loro.

DOMINGA.– La historia más insólita y surrealista ocurrida entre los escombros del edificio Nuevo León, devastado por el terremoto de 1985, la protagonizó una anciana, de quien los historiadores solo recuerdan su nombre: Emilia. Fue hallada a unos metros bajo la superficie y, en lugar de expresar gratitud a quienes la rescataron, su primera reacción fue la de una reina demandante con sus sirvientes: “O me traen una manzana, o no salgo de aquí abajo”.

\Cuarenta años después, sentado en lo que alguna vez fue un muro, a cinco metros del lugar donde se derrumbó el edificio de la Unidad Habitacional Tlatelolco, el rescatista Rafael López ha perdido la agilidad de sus 20 años, cuando se unió a Los Topos, el grupo de mexicanos que, desde entonces, se adentran en las entrañas de la tierra para sacar a las víctimas de los sismos. En cambio, su memoria es tan prodigiosa como la de aquellos que juegan ajedrez a ciegas. Su capacidad para narrar posee la frescura de un abuelo que recopila historias. “La anécdota de la señora Emilia la tengo grabada en mi mente”, dice Rafael al comenzar su relato. “Supimos que estaba atrapada porque hizo ruidos, construimos un túnel y recorrimos un tramo extenso para dar con ella. Yo me quedé en la entrada y escuché su petición... una manzana”. “Fui por la fruta y se sentó a comerla. Mis compañeros la instaron a subir a tierra firme porque corría riesgos. Ella no los escuchó. Solo después de dos mordiscos, permitió que la cubrieran con una sábana, la sacaran del hoyo y la revisaran. Nunca la volvimos a ver”, relata. El 19 de septiembre de 1985, poco después del amanecer, las playas vírgenes de Michoacán dejaron de ser, por unos instantes, el paraíso donde reina la tortuga negra. Un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el océano Pacífico, tardó un par de minutos en viajar desde el mar hasta la capital, donde causó destrucción. A cuatro décadas del desastre, las cifras de fallecidos son contradictorias. Las autoridades informaron de 3 mil 200. La estimación de Los Topos, más creíble, indica 40 mil.\Uno de los lugares emblemáticos por el sufrimiento concentrado allí fue el edificio Nuevo León, una enorme construcción pensada para ser habitada por mexicanos de clase media. Dos de las tres secciones del inmueble, de 13 pisos y 200 departamentos, colapsaron. Entre el polvo, nació un topo. A unos 25 kilómetros de Tlatelolco, Rafael López estaba preparando a sus hermanos menores para llevarlos a la escuela cuando sintió como si estuviera sobre una tabla de surf en la cima de una ola. La ropa tendida en el cuarto de servicio de su casa parecía volar como una bandada de pájaros. Pasó. Sintió calma y deseó seguir con su vida normal. Fue hasta las 11:00 de la mañana cuando decidió ir al Peñón del Marqués –o Peñón Viejo, en Iztapalapa, al oriente de la capital– y quedó petrificado por la imagen dantesca. Las nubes de polvo que cubrían parte de la ciudad parecían generadas por un incendio. Volutas a veces amarillas, otras color marrón, revelaban una tragedia de proporciones épicas. Horas después, afectado por el dolor más empático que pueden sentir los seres humanos –el que surge del sufrimiento ajeno–, tomó la decisión de ayudar en las labores de rescate. En el edificio Nuevo León vio el primer cadáver de su vida, luego el segundo, y otro más hasta completar decenas. Torpe, Rafael los apretaba contra su pecho hasta que le enseñaron cómo cubrir los cuerpos. Después lo destinaron a las tareas de rescate, en las que reconoció el temor a quedar atrapado bajo la tierra. “Había mucho miedo. Cuando vimos que nadie quería entrar a los hoyos, lo hicimos nosotros. En algún periódico nos llamaron ‘topos’ y nos gustó el apodo. Con cinta adhesiva, en el casco nos pusimos así: topos. Yo era el número siete. Nos hicieron unas tarjetas. La mía la conservo”, presume. Ahí fue cuando se encontraron con la exigente Emilia, a quien le dieron su manzana, pero también surgieron otras escenas desgarradoras, algunas de esperanza y otras incluso cómicas, como la de un loro enojón, hambriento y sediento. “Estaba trabajando en uno de los túneles con mi compañero José Luis Bravo y de repente escuchamos palabras ininteligibles. Conforme nos acercábamos oímos, ‘¡son chingaderas!’, ‘¡son chingaderas!’. Pensamos: ‘esa persona está delirando allá abajo, tiene algún problema de coordinación’. Cuando llegamos al lugar vimos un loro dentro de una jaula aplastada. Lo pusimos junto a una perra llamada 262, porque tardó esa cantidad de horas en ser rescatada. También salvamos un gato. Salió hecho una furia y repartió mordiscos”. Un tren caído del cielo. En el segundo minuto del terremoto, la pared del departamento de Óscar Flores Lomelí y su esposa Rebeca se vino abajo. Se partió como una galleta salada. Los jóvenes pudieron ver cómo sus vecinos de al lado se refugiaban bajo la mesa y presintieron que el fin había llegado. Unas respiraciones después, el ruido fue como el de un tren que se desploma desde el cielo





