Emiliano Zapata Serrano analiza la crisis agrícola en México, señalando la deserción juvenil, la falta de apoyos estatales y la necesidad de infraestructura para revitalizar el sector.

Emiliano Zapata Serrano, nieto del célebre caudillo revolucionario Emiliano Zapata Salazar, ha emitido un diagnóstico contundente sobre la realidad actual del sector agrícola en México. Durante su participación en un acto conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana, el familiar directo del líder agrario señaló que el origen de la crisis en el campo no es coyuntural, sino un rezago histórico acumulado durante años. Esta declaración busca visibilizar las dificultades estructurales que enfrentan los productores rurales en la actualidad.

Deserción Juvenil y Baja Remuneración Agrícola

Zapata Serrano identificó un fenómeno demográfico crítico donde las nuevas generaciones rechazan las labores del campo por desinterés económico y laboral. Según sus observaciones, los jóvenes actuales priorizan estudios superiores y buscan otras vías profesionales, alejándose de la tradición impuesta por sus padres y abuelos de vivir exclusivamente de la tierra. La remuneración económica baja es un factor determinante que no cumple las expectativas de la población joven, lo que ha provocado una brecha generacional en la continuidad de las prácticas agrícolas tradicionales.

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Además de la falta de interés juvenil, se suma el fenómeno de la migración laboral hacia otros países en busca de una mejor calidad de vida. Muchos campesinos han decidido abandonar sus parcelas para emigrar, lo que reduce la mano de obra disponible y profundiza el desequilibrio en la producción local. Este desplazamiento humano representa una pérdida significativa del capital humano tradicional que sostenía la economía rural durante décadas anteriores.

Falta de Apoyos Estatales y Federales

El nieto del general Emiliano Zapata Salazar enfatizó que la situación complicada del campo requiere una intervención integral por parte de las instancias gubernamentales. Exhortó al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a extender sus programas de apoyo no solo a grupos selectos, sino a todos los ganaderos y siembradores del país. Considera que la atención actual es insuficiente y desigual, dejando atrás a una gran parte de la comunidad agrícola que necesita asistencia técnica y financiera.

Entre las carencias más urgentes mencionadas se encuentran la falta de infraestructura básica, la deficiencia en la comercialización de productos y la ausencia de una planeación adecuada en cuanto a las cosechas. Estos elementos son esenciales para garantizar que la producción sea rentable y sostenible a largo plazo. Sin una estrategia clara de distribución y apoyo logístico, el sector continúa operando con desventajas competitivas frente a otros mercados y regiones.

Esperanza del Agricultor y Legado Histórico

A pesar de los obstáculos estructurales y la migración masiva, Emiliano Zapata Serrano afirmó que el campesino mantiene una esperanza inquebrantable en su tierra. La motivación diaria del agricultor sigue siendo el deseo innato de ir a sembrar y cosechar, un impulso cultural y emocional que trasciende las dificultades económicas. Esta resiliencia se basa en los ideales de su abuelo general Emiliano Zapata, quien luchó por la distribución justa de la tierra y el bienestar rural.

La participación de Zapata Serrano en el evento conmemorativo incluyó la colocación de una ofrenda floral en el monumento a Carmen Serdán, un acto simbólico que honra a las figuras clave de la historia revolucionaria. Este gesto refuerza la conexión entre el legado histórico y los desafíos contemporáneos, recordando que las luchas por la justicia agraria siguen vigentes en la actualidad.

En conclusión, el panorama del campo mexicano requiere una atención prioritaria que combine la modernización con el respeto a las tradiciones rurales. La integración de políticas públicas efectivas, la mejora de la infraestructura y el fomento del interés juvenil son pasos indispensables para revertir el rezago actual y garantizar el futuro de la agricultura nacional.