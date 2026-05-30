Emily Blunt evitó usar IA en 'El día de la revelación' por miedo a la tecnología

La actriz Emily Blunt admitió que le da miedo la inteligencia artificial (IA) y decidió evitar usarla en una escena clave de la nueva película de Steven Spielberg, 'El día de la revelación'. La película sigue a una meteoróloga de Kansas City que es afectada por una misteriosa fuerza extraterrestre mientras graba en vivo un segmento del clima.

La actriz Emily Blunt admitió que le da miedo la inteligencia artificial (IA) y decidió evitar usarla en una escena clave de la nueva película de Steven Spielberg , 'El día de la revelación'.

La película sigue a una meteoróloga de Kansas City que es afectada por una misteriosa fuerza extraterrestre mientras graba en vivo un segmento del clima. La secuencia fue filmada como un plano continuo de aproximadamente cuatro minutos, hasta llegar al momento en que el personaje comienza a hablar en un lenguaje no humano. Emily Blunt explicó que prefirió grabar ella misma una serie de respiraciones, chasquidos y vocalizaciones para que el equipo de sonido construyera el resultado final.

La actriz detalló que grabó chasquidos, zumbidos, sonidos consonánticos y respiraciones extrañas, y que el equipo colocó micrófonos estratégicamente para capturar ese material y después trabajarlo en diseño sonoro. El resultado final no salió directamente de su voz en bruto, sino del trabajo posterior del diseñador de sonido, quien tomó esas grabaciones y las transformó en la voz no humana que aparecerá en la película.

La película 'El día de la revelación' es una pregunta directa sobre el miedo y la revelación de vida extraterrestre, y la verdad pertenece a siete mil millones de personas. La película se estrenará este verano y es una de las mejores películas de Steven Spielberg en décadas





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