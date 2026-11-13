Emisiones récord de CO2 en 2025 Despite Renewables Growth

A pesar del auge renovable, las emisiones de CO2 alcanzaron 38.1 mil millones de toneladas en 2025, marcando un nuevo récord histórico que evidencia la insuficiencia de los compromisos climáticos actuales.

El mundo alcanzó en 2025 un nuevo y preocupante hito histórico al emitir aproximadamente 38.1 mil millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Estas emisiones proceden exclusivamente de la quema de los tres principales combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Este volumen representa un incremento crítico que contradice las metas globales de descarbonización y confirma que la humanidad sigue añadiendo más contaminantes a la atmósfera en lugar de reducirlos.

Este dato contrasta fuertemente con las advertencias tempranas, como la publicación del diario neozelandés Rodney and Otamatea Times el 14 de agosto de 1912. En aquel entonces, el medio señaló que los hornos consumían 2 mil millones de toneladas de carbón anuales, añadiendo 7 mil millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Los expertos de la época predecían que este fenómeno convertiría el aire en una cobija térmica, elevando la temperatura terrestre en pocos siglos, una profecía que se ha cumplido con creces.

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Historia de Advertencias Ignoradas

La falta de acción drástica no se debe a la ausencia de conocimiento científico. El 24 de junio de 1988, The New York Times publicó en su portada la declaración del científico de la NASA James Hansen ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos. Hansen afirmó estar un 99 % seguro de que la ola de calor severa causante de una sequía extrema era el resultado directo del efecto invernadero provocado por la actividad humana.

La creciente preocupación científica tras estas advertencias llevó a la creación, en 1988, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Este organismo fue impulsado conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estableciendo la base técnica para las negociaciones climáticas futuras y la evaluación rigurosa de los impactos globales.

Evolución de los Tratados Internacionales

La respuesta política inicial se materializó durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se adoptó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las partes involucradas celebraron su primera Conferencia de las Partes (COP1) en 1995, en Berlín, bajo la presidencia de la entonces ministra de Medio Ambiente alemana Angela Merkel, marcando el inicio de la diplomacia climática moderna.

La COP3, celebrada en 1997, culminó con la firma del Protocolo de Kioto el 11 de diciembre. Este acuerdo impuso metas obligatorias de reducción de emisiones de CO2 a 37 países industrializados. Sin embargo, nació con una debilidad estructural significativa al eximir de compromisos vinculantes a potencias emergentes como Brasil, China, India o México. El presidente George W. Bush anunció en 2001 que Estados Unidos no ratificaría el tratado, alegando daños económicos y la injusticia de excluir a China.

Limitaciones del Protocolo de Kioto

La ausencia de metas para las economías en rápido desarrollo permitió que las emisiones de las potencias emergentes crecieran exponencialmente. Esta desigualdad en los compromisos tuvo una consecuencia inmediata y verificable: para 2006, China ya había superado a Estados Unidos como el mayor emisor mundial de CO2. El Protocolo de Kioto demostró ser insuficiente para frenar el aumento global de gases de efecto invernadero debido a estas brechas geopolíticas y económicas.

Ante las limitaciones evidentes de Kioto, la Organización de las Naciones Unidas planteó un programa más ambicioso durante la COP21. Este esfuerzo condujo al nacimiento del Acuerdo de París el 12 de diciembre de 2015, un cambio de paradigma que involucró a casi todos los países del mundo, incluyendo 195 partes, en una meta común de descarbonización global y equitativa.

El Paradigma del Acuerdo de París

El Acuerdo de París estableció una meta fundamental: mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales. Además, el texto impulsó esfuerzos para limitar este aumento a 1.5 °C. Se creó un compromiso universal donde cada país, independientemente de su nivel de desarrollo, debe presentar sus propios planes y resultados cada cinco años para descarbonizarse.

Este marco buscaba alcanzar el pico global de emisiones lo antes posible y lograr la neutralidad de carbono hacia mediados del siglo XXI. El horizonte de 2050 se consolidó como la referencia central de los compromisos climáticos internacionales, una fecha objetivo que fue reforzada durante el Pacto Climático de Glasgow en la COP26, celebrada en noviembre de 2021.

Avances Tecnológicos y Nuevos Retos

Desde la firma del acuerdo, el crecimiento de las emisiones se ha frenado drásticamente. La tasa anual de aumento pasó del 3 % en los años 2000 a aproximadamente el 1 % recientemente. Este descenso se debe, en buena medida, al crecimiento explosivo de las energías renovables, especialmente gracias a la energía solar fotovoltaica y a las baterías de ion-litio.

El costo de estas tecnologías renovables ha disminuido en más de un 80 % respecto a la década pasada. Esto las ha convertido en una de las fuentes de electricidad más baratas de la historia en la mayor parte del mundo. La adopción masiva se refleja en la cuota global de vehículos eléctricos, que saltó hasta situarse en torno al 25 % del mercado mundial en 2025, superando por primera vez los 20 millones de vehículos vendidos en un solo año.

La Brecha Hacia 2030 y 2050

A pesar de estos avances tecnológicos y la baratura de la energía limpia, la humanidad sigue añadiendo más CO2 cada año a la atmósfera. Los datos de 2025 evidencian que las emisiones globales de gases de efecto invernadero no se han reducido lo necesario para cumplir con la trayectoria científica.

Para limitar el calentamiento a 1.5 °C, es imperativo reducir las emisiones globales un 43 % para 2030 en comparación con los niveles de 2019. El hecho de que 2025 haya registrado un nuevo récord histórico de 38.1 mil millones de toneladas indica que los esfuerzos actuales, aunque prometedores en tecnología, son aún insuficientes para cerrar la brecha crítica entre las políticas implementadas y los límites físicos del planeta.