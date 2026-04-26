Emma Coronel revive la polémica con mensaje a ‘El Chapo’ en redes sociales

La esposa de ‘El Chapo’ Guzmán, Emma Coronel, generó controversia al publicar una foto en Instagram acompañada de una canción que hace referencia a su esposo y a su vida en el narcotráfico. La publicación ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales y ha reavivado el debate sobre su relación con el líder del Cártel de Sinaloa.

Emma Coronel continúa captando la atención en las redes sociales , generando especulaciones y comentarios tras una serie de acciones que evocan a su pasado y a su relación con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

Inicialmente, despertó la curiosidad pública al recibir un regalo del influencer HotSpanish, lo que alimentó rumores sobre una posible participación en el reality show ‘La Mansión VIP’. Sin embargo, la modelo reapareció en sus cuentas de redes sociales con una publicación que ha sido interpretada como un mensaje directo a su esposo, actualmente cumpliendo cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Estados Unidos.

La reciente publicación de Coronel en sus historias de Instagram muestra a la modelo posando dentro de su camioneta, luciendo un elegante atuendo compuesto por una blusa azul de seda con corte strapless y gafas de sol. Aunque la imagen en sí misma resalta su belleza, la elección de la canción que acompaña la fotografía es lo que ha generado mayor controversia y atención mediática.

La canción seleccionada es ‘Netflix and chill’, una colaboración entre los reguetoneros Chris Jedi, Anuel AA y ROA, que contiene letras explícitas que mencionan directamente a Emma Coronel y a ‘El Chapo’. El fragmento específico de la canción que ha llamado la atención incluye referencias a la figura del narcotraficante como un líder intocable y a la relación entre él y Coronel, utilizando un lenguaje provocador y explícito.

Esta elección musical ha sido interpretada como una forma de Coronel de recordar a su esposo y de desafiar las restricciones impuestas por su encarcelamiento. La publicación ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, con usuarios expresando sorpresa, indignación y especulaciones sobre las intenciones de la modelo.

Algunos interpretan la publicación como una muestra de lealtad y amor hacia su esposo, mientras que otros la consideran una provocación y una falta de respeto hacia las víctimas del narcotráfico. La relación entre Emma Coronel y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera ha sido objeto de intensa atención mediática durante años.

Se conocieron en una fiesta cuando Coronel tenía apenas 17 años y Guzmán, 50, y su relación rápidamente evolucionó hacia un matrimonio que, aunque simbólico, marcó el inicio de una vida en la que Coronel se convirtió en una figura pública asociada al mundo del narcotráfico. En el documental ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel habla’, la modelo relató los detalles de su encuentro y el desarrollo de su relación, revelando que su matrimonio fue una ceremonia sencilla celebrada en su rancho, con la presencia de familiares cercanos y amigos.

Sin embargo, Coronel admitió que, a pesar de la importancia que tuvo ese momento en su vida, ahora lo recuerda con tristeza en lugar de emoción. La pareja tuvo dos gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe, y Coronel ha hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentaron para concebir a sus hijas, recurriendo a la fe y a la esperanza para lograr su deseo de convertirse en madre.

Desde su liberación de prisión en septiembre de 2023, tras cumplir una condena de dos años y medio, Emma Coronel ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, compartiendo detalles de su vida y recordando a su esposo a través de publicaciones y entrevistas. Su reaparición en el ámbito público ha generado un renovado interés en su historia y en la vida de ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

La elección de la canción ‘Netflix and chill’ y la forma en que Coronel la utilizó para recordar a su esposo demuestran su determinación de mantener viva la memoria de su relación y de desafiar las expectativas sociales sobre su papel como esposa de un narcotraficante. La controversia generada por la publicación de Emma Coronel en Instagram pone de manifiesto la complejidad de su figura y la ambivalencia de las emociones que despierta en el público.

Por un lado, es vista como una mujer que ha sufrido las consecuencias de su relación con un criminal y que ha luchado por proteger a sus hijas. Por otro lado, es criticada por su aparente falta de remordimiento y por su disposición a capitalizar su conexión con ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

La elección de la canción ‘Netflix and chill’, con sus letras explícitas y referencias al mundo del narcotráfico, ha sido interpretada como una provocación y una falta de respeto hacia las víctimas de la violencia relacionada con las drogas. Sin embargo, también puede verse como una forma de Coronel de expresar su amor y lealtad hacia su esposo, y de desafiar las normas sociales que la condenan por su pasado.

La publicación ha reavivado el debate sobre la glorificación de los narcotraficantes en la cultura popular y sobre la responsabilidad de las figuras públicas en la promoción de estilos de vida peligrosos e ilegales. En última instancia, la historia de Emma Coronel es un reflejo de las complejidades del mundo del narcotráfico y de las consecuencias devastadoras que tiene para las personas involucradas.

Su reaparición en las redes sociales y su continua referencia a ‘El Chapo’ Guzmán Loera aseguran que su historia seguirá siendo objeto de atención mediática y debate público en el futuro





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