Emmanuel Macron anuncia inversiones récord en Francia por 93.000 millones de euros

El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado inversiones extranjeras récord en Francia por 93.000 millones de euros, incluidas en Inteligencia Artificial (IA), en el marco del foro anual con empresarios Choose France.

El presidente francés Emmanuel Macron anunció inversiones extranjeras récord en Francia por 93.000 millones de euros, incluidas en Inteligencia Artificial (IA), en el marco del foro anual con empresarios Choose France .

Organizada en el Palacio de Versalles, esta novena edición del evento registró anuncios de inversiones por 93.000 millones de euros, que representan la creación de 15.600 empleos. Macron puso su credibilidad sobre la mesa ante los líderes empresariales extranjeros, asegurando que todo lo que se ha anunciado durante estos días se ejecutará y se cumplirá dentro de los plazos. El foro de este año superó las promesas realizadas durante las ediciones anteriores, que ascendían a 87.000 millones de euros.

El nuevo monto corresponde a 71 anuncios realizados en relación con esta cumbre, entre ellos 45.000 millones de euros prometidos este fin de semana por el gigante tecnológico japonés SoftBank para un colosal proyecto de centros de datos. También en el ámbito digital, el gestor de activos canadiense Brookfield invertirá 10.000 millones de euros adicionales en infraestructuras relacionadas con la IA en Francia, para alcanzar hasta 30.000 millones en total.

El presidente francés también anunció que se prevé el anuncio de inversiones sobre semiconductores, minerales críticos, electrificación de tractores y camiones, acero y sanidad durante el foro





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