El senador Emmanuel Reyes mantiene carteles de su informe legislativo más de dos meses después del plazo legal de 12 días. Esto genera denuncias de propaganda ilegal en León y Silao.

El senador Emmanuel Reyes enfrenta críticas severas por la instalación prolongada de espectaculares publicitarios que difunden su Segundo Informe de Actividades Legislativas. Estos anuncios permanecen visibles en vías clave de la zona metropolitana de León y Silao mucho más allá del límite legal establecido por la normativa electoral mexicana, lo que configura una posible violación a la transparencia y equidad en la comunicación política.

Viola plazo legal 72 días de propaganda ilegal

La legislación vigente establece un periodo máximo estricto para la difusión de mensajes relacionados con la rendición de cuentas de los servidores públicos. Según el artículo 242, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la promoción de informes anuales no se considera propaganda partidista si su difusión no excede los siete días anteriores y los cinco posteriores a la fecha del evento. Este marco regulatorio define una ventana de tiempo total de apenas 12 días para que los ciudadanos conozcan el desempeño legislativo de sus representantes.

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Reyes Carmona presentó su segundo informe oficial el 7 de septiembre de 2026. De acuerdo con el calendario legal, este evento fijó el inicio del periodo permitido para su difusión, el cual concluyó definitivamente el 12 de septiembre. A pesar de esta fecha límite, Periódico Correo verificó que hasta el lunes 23 de noviembre los anuncios seguían instalados en el espacio público. Este retraso representa una acumulación de 72 días de exposición constante, superando ampliamente la ventana de 12 días autorizada por la norma.

Zona crítica tráfico entre León y Silao

La localización de estos espectaculares no es casual, sino que se encuentra estratégicamente ubicada en la carretera León-Silao. Esta arteria viales es una de las conexiones más importantes de acceso y salida de la ciudad, generando un flujo masivo de personas y vehículos diariamente. Las estimaciones de aforo indican que entre 180 mil y más de 234 mil vehículos transitan por esta vía cada día, lo que amplifica exponencialmente la visibilidad de la propaganda.

Los anuncios muestran claramente la imagen del legislador, su nombre completo y la leyenda específica "Segundo Informe de Actividades Legislativas". Este contenido identifica directamente los materiales con la promoción del ejercicio de rendición de cuentas personal. Al mantenerse activos por casi tres meses, miles de automovilistas y usuarios de la carretera continúan expuestos diariamente a una publicidad que busca reavivar la visibilidad de un acto que ya concluyó hace más de dos meses, convirtiendo la vía pública en un escenario de campaña disfrazado de institución.

Intereses políticos en el partido CdT

2. El pasado 18 de octubre formalizó su registro para participar en el proceso interno del partido como aspirante a coordinador municipal de los Comités de Defensa de la Transformación. Esta posición política está vinculada directamente con la definición de la candidatura para el proceso electoral de 2027. Emmanuel Reyes ha manifestado públicamente su interés por gobernar la ciudad de León y ha señalado que trasladó su domicilio oficial a esta ciudad desde septiembre de 2024. La presencia de su rostro en puntos estratégicos de alto tráfico refuerza su perfil de candidato activo antes incluso de que inicien las campañas formales.

La normativa exige que la propaganda difundida por los poderes públicos tenga un carácter institucional, orientada a fines informativos, educativos o de orientación social. Por definición, esta propaganda no debe incluir nombres, imágenes o símbolos que impliquen una promoción personalizada de los servidores públicos. El uso prolongado de la imagen del senador en grandes carteles supera el carácter informativo para adentrarse en el terreno de la promoción personal, lo cual está explícitamente prohibido fuera de las ventanas temporales permitidas.

Responsabilidad y financiamiento de los carteles

Actualmente, persisten interrogantes sobre la responsabilidad directa por la permanencia de estos anuncios en el espacio público. No está claro quién contrató la instalación física ni quién financió la producción y mantenimiento de estos espectaculares durante los dos meses extras. Hasta el cierre de esta edición, no se había obtenido respuesta por parte del senador o sus asesores respecto a las preguntas formuladas sobre la justificación de esta infraestructura publicitaria fuera de plazo.

Este caso no es aislado, ya que existe un contexto más amplio de polémica en la región. Por ejemplo, recientes incidentes sobre el uso de lápidas en el Túnel de Tradición en Guanajuato han revelado que los permisos correspondientes tenían una vigencia de tres años, lo que sugiere una posible negligencia o mal uso de recursos institucionales. La situación del senador Reyes plantea un precedente preocupante sobre la interpretación laxa de las normas electorales en tiempos pre-campaña, poniendo a prueba la capacidad de fiscalización de las autoridades electorales locales y federales.