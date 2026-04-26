Emoción Futbolística: Jornada Cargada de Partidos con Jugadores Mexicanos en el Extranjero y Liga MX

Revisa la programación completa de partidos para el domingo 26 de abril de 2026, incluyendo encuentros de la Serie A, Liga Rusa, Liga Belga, Liga Turca y la Jornada 17 de la Liga MX con la participación de jugadores mexicanos en el extranjero.

El fin de semana futbolístico se presenta cargado de emociones y encuentros cruciales, tanto para los aficionados de las ligas europeas como para los seguidores del fútbol mexicano.

El domingo 26 de abril de 2026, la jornada estará repleta de partidos importantes, incluyendo la participación de jugadores mexicanos en el extranjero y la continuación de la Jornada 17 de la Liga MX. La acción se desdobla en diferentes continentes, ofreciendo un abanico de opciones para los amantes del deporte rey. En el corazón de Italia, la Serie A nos regalará dos enfrentamientos de alto calibre.

El Genoa, donde milita el defensor mexicano Johan Vásquez, recibirá al Como en un duelo que promete ser intenso y disputado. Este partido, programado para las 7:00 am hora del centro de México, será una excelente oportunidad para ver a Vásquez en acción y evaluar su desempeño en la liga italiana. Más tarde, a las 12:45 pm hora central, el Milan, con la presencia del delantero mexicano Santi Giménez, se medirá a la Juventus en un clásico del fútbol italiano.

Este encuentro, sin duda, será uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos que buscan consolidar su posición en la tabla de clasificación. En Rusia, la atención se centrará en el partido entre el Dinamo Moscú, donde juega el mediocampista Luis Chávez, y el PFC Sochi, que comenzará a las 8:00 am hora del centro de México. Chávez, un jugador clave en el esquema del Dinamo, buscará liderar a su equipo hacia la victoria.

La acción continúa en Bélgica, donde el Anderlecht, con el atacante César Huerta en sus filas, se enfrentará al Union Saint-Gilloise a las 10:30 am hora central. Huerta, conocido por su velocidad y habilidad, será una pieza fundamental en el ataque del Anderlecht.

Finalmente, en Turquía, el Fenerbahce, donde juega el mediocampista Edson Álvarez, visitará al Galatasaray en un derbi que siempre es emocionante y lleno de rivalidad, iniciando a las 11:30 am hora del centro de México. Álvarez, un jugador experimentado y con gran capacidad de recuperación, será vital para el Fenerbahce en este importante encuentro. La Liga MX también tendrá su espacio este domingo, cerrando la jornada 16 y continuando con el Clausura 2026 en su fase regular.

Dos partidos destacarán en esta jornada: el encuentro entre Santos y Monterrey, programado para las 5:00 pm hora del centro de México, y el duelo entre Cruz Azul y Necaxa, que comenzará a las 7:00 pm hora central. Ambos partidos serán transmitidos en México a través de ViX, Canal 5 y TUDN, mientras que en Estados Unidos podrán seguirse por TUDN, tudn.com y la app de tudn.

El partido entre Santos y Monterrey promete ser un encuentro vibrante, con dos equipos que buscan asegurar su lugar en la liguilla. Por su parte, el duelo entre Cruz Azul y Necaxa será una oportunidad para que ambos equipos sumen puntos importantes en su búsqueda por mejorar su posición en la tabla general.

Además de estos partidos, es importante recordar que durante los días previos, del 21 al 25 de abril, también se jugaron diversos encuentros que complementaron la intensa actividad futbolística de la semana. La cobertura completa de estos partidos, incluyendo resultados y análisis, estará disponible en los principales medios deportivos





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